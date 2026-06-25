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LPG सिलेंडर के नए रेट्स जारी! रसोई के बजट को मिली राहत या फिर बढ़ गया खर्च? बुकिंग से पहले जरूर जानें ताजा कीमतें

LPG Prices Today: गुरुवार को ग्लोबल ऑयल की कीमतों में और गिरावट आई, जिसकी वजह US-ईरान शांति वार्ता को लेकर उम्मीद और तेल की सप्लाई में बढ़ोतरी थी. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने रिटेल LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिनमें आखिरी बार इसी महीने की शुरुआत में बदलाव किया गया था.

By: Anshika thakur | Published: June 25, 2026 11:44:55 AM IST

आज LPG की कीमत
आज LPG की कीमत


LPG Prices Today: घरेलू और कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतों में 25 जून को कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर संघर्ष से पहले के स्तर पर आ गई और $72.48 प्रति बैरल पर बंद हुई. गुरुवार को ग्लोबल ऑयल की कीमतों में और गिरावट आई, जिसकी वजह US-ईरान शांति वार्ता को लेकर उम्मीद और तेल की सप्लाई में बढ़ोतरी थी. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने रिटेल LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिनमें आखिरी बार इसी महीने की शुरुआत में बदलाव किया गया था.
 
7 जून को भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) के कारण 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी की गई थी. यह तीन महीनों में दूसरी बढ़ोतरी थी. इससे पहले 7 मार्च को ₹60 की बढ़ोतरी की गई थी. चूंकि रिटेल कंपनियां हर महीने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, इसलिए इस कैटेगरी में कीमत में लगभग ₹42 की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़ोतरी हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) ट्रांजिट रूट पर एनर्जी सप्लाई में रुकावट के कारण किए गए बदलाव के बाद हुई. गौरतलब है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें सीधे तौर पर इंटरनेशनल इम्पोर्ट पैरिटी से जुड़ी होती हैं और ये सऊदी अरामको द्वारा हर महीने तय की जाने वाली सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) के आधार पर तय की जाती हैं.

जानें आपके शहर में LPG सिलेंडर की कीमतें

शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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