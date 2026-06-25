LPG सिलेंडर के नए रेट्स जारी! रसोई के बजट को मिली राहत या फिर बढ़ गया खर्च? बुकिंग से पहले जरूर जानें ताजा कीमतें

LPG Prices Today: घरेलू और कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतों में 25 जून को कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर संघर्ष से पहले के स्तर पर आ गई और $72.48 प्रति बैरल पर बंद हुई. गुरुवार को ग्लोबल ऑयल की कीमतों में और गिरावट आई, जिसकी वजह US-ईरान शांति वार्ता को लेकर उम्मीद और तेल की सप्लाई में बढ़ोतरी थी. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने रिटेल LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिनमें आखिरी बार इसी महीने की शुरुआत में बदलाव किया गया था.

7 जून को भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) के कारण 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी की गई थी. यह तीन महीनों में दूसरी बढ़ोतरी थी. इससे पहले 7 मार्च को ₹60 की बढ़ोतरी की गई थी. चूंकि रिटेल कंपनियां हर महीने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, इसलिए इस कैटेगरी में कीमत में लगभग ₹42 की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़ोतरी हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) ट्रांजिट रूट पर एनर्जी सप्लाई में रुकावट के कारण किए गए बदलाव के बाद हुई. गौरतलब है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें सीधे तौर पर इंटरनेशनल इम्पोर्ट पैरिटी से जुड़ी होती हैं और ये सऊदी अरामको द्वारा हर महीने तय की जाने वाली सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) के आधार पर तय की जाती हैं.

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