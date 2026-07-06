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गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें नया रेट, आपके शहर में आज कितनी है कीमत, वरना हो सकता है भारी नुकसान

14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही PNG और CNG के रेट में कोई बदलाव किया गया है. इनकी कीमतों में आखिरी बार मई में बढ़ोतरी की गई थी.

By: Anshika thakur | Published: July 6, 2026 10:50:59 AM IST

LPG Cylinder price today
LPG Cylinder price today


LPG Prices Today: जुलाई 2026 के लिए LPG की कीमतें ज्यादातर वैसी ही हैं. हालांकि 1 जुलाई से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है. इंडियन ऑयल ने 2026 में पहली बार कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें घटाई हैं जिसमें अलग-अलग शहरों में ₹173 से ₹183.50 तक की कटौती की गई है.
 
14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही PNG और CNG के रेट में कोई बदलाव किया गया है. इनकी कीमतों में आखिरी बार मई में बढ़ोतरी की गई थी.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

Tags: LPG Cylinder New RatesLPG Cylinder Price TodayLPG Cylinder Rate TodayLPG Price July 2026LPG Prices Today
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