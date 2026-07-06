गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें नया रेट, आपके शहर में आज कितनी है कीमत, वरना हो सकता है भारी नुकसान

LPG Prices Today: जुलाई 2026 के लिए LPG की कीमतें ज्यादातर वैसी ही हैं. हालांकि 1 जुलाई से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है. इंडियन ऑयल ने 2026 में पहली बार कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें घटाई हैं जिसमें अलग-अलग शहरों में ₹173 से ₹183.50 तक की कटौती की गई है.

14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही PNG और CNG के रेट में कोई बदलाव किया गया है. इनकी कीमतों में आखिरी बार मई में बढ़ोतरी की गई थी.