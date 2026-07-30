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LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर देखें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!

LPG Prices Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.

By: Anshika thakur | Published: July 30, 2026 9:46:45 AM IST

Lpg price today
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LPG Prices Today: LPG की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है भले ही एक महीने से ज़्यादा समय से इन तीनों ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ईरान के खिलाफ़ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होने के बाद चिंता बढ़ गई है.
 
इस नए तनाव ने सप्लाई को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं. इलाके में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और वॉशिंगटन व तेहरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाइयों की वजह से अहम शिपिंग रूट पर जहाजों की आवाजाही में काफ़ी कमी आई है.
 
इस बीच भारत की योजना 2027 तक अपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात का एक-चौथाई हिस्सा अमेरिका से मंगाने की है. इस कदम का मकसद मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करना और सप्लाई में रुकावट से बचना है. रॉयटर्स ने तीन सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे वॉशिंगटन के साथ ट्रेड डील करने की नई दिल्ली की कोशिशों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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