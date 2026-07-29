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LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! पहले जान लें आज का नया रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च

LPG Prices Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.

By: Anshika thakur | Published: July 29, 2026 9:47:07 AM IST

ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट
ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट


LPG Prices Today: LPG की कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं भले ही इन तीनों ईंधन के दाम एक महीने से ज्यादा समय से नहीं बदले हैं. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है. इलाके में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अमेरिका व ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाइयों के कारण अहम शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है.
 
हालांकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने और सप्लाई में रुकावट से बचने के लिए भारत 2027 तक अपने कुल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) इंपोर्ट का एक-चौथाई हिस्सा अमेरिका से मंगाने की योजना बना रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से नई दिल्ली को वॉशिंगटन के साथ ट्रेड डील करने की कोशिशों में भी मदद मिलने की उम्मीद है.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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