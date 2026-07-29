LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! पहले जान लें आज का नया रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च

LPG Prices Today: LPG की कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं भले ही इन तीनों ईंधन के दाम एक महीने से ज्यादा समय से नहीं बदले हैं. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है. इलाके में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अमेरिका व ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाइयों के कारण अहम शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है.

हालांकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने और सप्लाई में रुकावट से बचने के लिए भारत 2027 तक अपने कुल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) इंपोर्ट का एक-चौथाई हिस्सा अमेरिका से मंगाने की योजना बना रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से नई दिल्ली को वॉशिंगटन के साथ ट्रेड डील करने की कोशिशों में भी मदद मिलने की उम्मीद है.