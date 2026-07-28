LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ सकता है भारी असर!

LPG Prices Today: भले ही पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहा टकराव सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूरे भारत में घरेलू LPG की कीमतें ज़्यादातर स्थिर बनी हुई हैं. 7 जून को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी की गई थी और तब से देश भर में इनकी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.