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LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ सकता है भारी असर!

LPG Prices Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.

By: Anshika thakur | Published: July 28, 2026 9:50:10 AM IST

LPG Cylinder Price Today
LPG Cylinder Price Today


LPG Prices Today: भले ही पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहा टकराव सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूरे भारत में घरेलू LPG की कीमतें ज़्यादातर स्थिर बनी हुई हैं. 7 जून को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी की गई थी और तब से देश भर में इनकी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
 
कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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