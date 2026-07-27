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LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! आज का नया रेट नहीं देखा तो बढ़ सकता है आपका खर्च

LPG Prices Today: Kpler के शिपिंग डेटा से पता चला है कि रविवार को बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में कमी आई जबकि सप्ताहांत में होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाला ट्रैफिक कम बना रहा.

By: Anshika thakur | Published: July 27, 2026 9:48:15 AM IST

LPG Cylinder Price Today
LPG Cylinder Price Today


LPG Prices Today: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और दुनिया के अहम शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से एनर्जी सप्लाई को लेकर नई चिंताओं के बावजूद 27 जुलाई को LPG की कीमतें स्थिर रहीं. फिर भी इन तीनों ईंधनों की कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. ये चिंताएं इस इलाके में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुई सैन्य कार्रवाई के कारण स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आने के बाद पैदा हुईं.
 
Kpler के शिपिंग डेटा से पता चला है कि रविवार को बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में कमी आई जबकि सप्ताहांत में होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाला ट्रैफिक कम बना रहा. ये घटनाक्रम लाल सागर के तट पर सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर यमनी हूथी विद्रोहियों के हमलों के बाद हुए ये हमले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में आई थोड़ी कमी के दौरान हुए थे.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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