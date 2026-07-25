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LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर चेक करें आज का रेट, वरना जेब पर पड़ सकता है बड़ा झटका!

LPG Prices Today: 25 जुलाई को ईंधन LPG की कीमतें स्थिर रहीं. फिर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डर है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जो ग्लोबल शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है बंद हो सकता है.

By: Anshika thakur | Published: July 25, 2026 9:52:04 AM IST

ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट
ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट


LPG Prices Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से पश्चिम एशिया में हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं. हालांकि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि 25 जुलाई को ईंधन LPG की कीमतें स्थिर रहीं. फिर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि डर है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जो ग्लोबल शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है बंद हो सकता है. सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और वॉशिंगटन व तेहरान की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के कारण इस इलाके से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है.
 

शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है

 
गुरुवार को सप्लाई में रुकावट के बीच शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई. बाजार खुलने के बाद, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.29 प्रतिशत बढ़कर 100.98 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं कम वॉल्यूम वाले कारोबार में US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड की कीमत 0.07 प्रतिशत गिरकर 92.12 डॉलर हो गई.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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