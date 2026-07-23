LPG Cylinder Price Today: सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का LPG रेट, नहीं तो पड़ सकता है भारी नुकसान!

LPG Prices Today: 23 जुलाई तक भारत में LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बावजूद यह स्थिरता बनी हुई है. हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है लेकिन इस क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अमेरिका व ईरान के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है.

अमेरिकी सेना ने बुधवार को लगातार 12वें दिन ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि यह ऑपरेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर शाम 5:30 बजे (ET) शुरू हुआ. CENTCOM ने कहा यह मिशन ईरान की उस क्षमता को और कम करना जारी रखेगा जिससे इस क्षेत्र के समुद्री रास्तों से गुजरने वाले नागरिक और कमर्शियल जहाजों को खतरा हो सकता है.