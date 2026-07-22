LPG Cylinder Price Today: सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! आज आपके शहर में क्या है LPG का ताजा रेट, जानना है बेहद जरूरी

चिंताएं सिर्फ होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़रने वाली ऊर्जा आपूर्ति तक ही सीमित नहीं हैं जो वैश्विक शिपिंग के लिए एक अहम रास्ता है. अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाई के कारण इस रास्ते से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है. इसके अलावा हूथी विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की है.
इस बीच ऐसी खबरें हैं कि बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (Bab el-Mandeb Strait) भी बंद हो सकता है. गौरतलब है कि 28 फरवरी को बढ़ते तनाव और उसके बाद अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य असल में बंद हो गया है. बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य की कोई भी नाकेबंदी स्थिति को और गंभीर बना सकती है, क्योंकि दुनिया की 25 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है.
|शहर
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
|दिल्ली
|942.00 रुपये
|3,113.50 रुपये
|मुंबई
|941.50 रुपये
|3,067.50 रुपये
|कोलकाता
|968.00 रुपये
|3,255.50 रुपये
|चेन्नई
|957.50 रुपये
|3,283.00 रुपये
|अहमदाबाद
|949.00 रुपये
|3,135.00 रुपये
|बैंगलोर
|944.50 रुपये
|3,198.00 रुपये
|हैदराबाद
|994.00 रुपये
|3,367.00 रुपये
|राजस्थान
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|बिहार
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|पुणे
|945.00 रुपये
|3,128.00 रुपये
|जयपुर
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|पटना
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|इंदौर
|970.00 रुपये
|3,222.50 रुपये
|सूरत
|947.50 रुपये
|3,068.00 रुपये
|नासिक
|945.50 रुपये
|3,143.50 रुपये