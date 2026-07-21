LPG Cylinder Price Today: सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का आज का ताजा रेट, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान!

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LPG Prices Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ रहे हैं जिससे LPG की कीमतें और बढ़ने का डर पैदा हो गया है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के संभावित रूप से बंद होने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. कमर्शियल जहाजों के लिए यह अहम समुद्री रास्ता अभी बहुत ज़्यादा जोखिम वाला माना जा रहा है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल के मुताबिक, अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है.
मंगलवार 21 जुलाई को कमर्शियल और घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार 1 जुलाई को कीमतें बदली थीं. सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई.
|शहर
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
|दिल्ली
|942.00 रुपये
|3,113.50 रुपये
|मुंबई
|941.50 रुपये
|3,067.50 रुपये
|कोलकाता
|968.00 रुपये
|3,255.50 रुपये
|चेन्नई
|957.50 रुपये
|3,283.00 रुपये
|अहमदाबाद
|949.00 रुपये
|3,135.00 रुपये
|बैंगलोर
|944.50 रुपये
|3,198.00 रुपये
|हैदराबाद
|994.00 रुपये
|3,367.00 रुपये
|राजस्थान
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|बिहार
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|पुणे
|945.00 रुपये
|3,128.00 रुपये
|जयपुर
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|पटना
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|इंदौर
|970.00 रुपये
|3,222.50 रुपये
|सूरत
|947.50 रुपये
|3,068.00 रुपये
|नासिक
|945.50 रुपये
|3,143.50 रुपये