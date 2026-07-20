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LPG Cylinder Price Today: सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर चेक करें, आपके शहर में क्या है आज के ताजा रेट?

LPG Cylinder Price Today: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने चेतावनी दी है कि अगर इस रास्ते से तेल की आपूर्ति जल्द शुरू नहीं हुई, तो दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. इस बीच सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और अमेरिका व ईरान की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के कारण इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है.

By: Anshika thakur | Published: July 20, 2026 11:10:58 AM IST

LPG Cylinder Price Today
LPG Cylinder Price Today


LPG Prices Today: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने LPG की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, जो वैश्विक शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने चेतावनी दी है कि अगर इस रास्ते से तेल की आपूर्ति जल्द शुरू नहीं हुई, तो दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. इस बीच सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और अमेरिका व ईरान की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के कारण इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है.
 
सोमवार को तेल की कीमतों में भी तेजी आई. ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया, जिससे ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई. 2343 GMT तक, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $2.69 या 3.05% बढ़कर $90.79 पर पहुंच गया. यह 11 जून के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था और इसने पिछले हफ़्ते हुई बढ़त को और आगे बढ़ाया, जब कीमतों में 15.9% की बढ़ोतरी हुई थी जो अप्रैल के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी थी. US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड $84.68 प्रति बैरल पर था जिसमें $2.19 या 2.65% की बढ़ोतरी हुई यह 12 जून के बाद का इसका सबसे ऊंचा स्तर था. फ्रंट-मंथ की कीमतों में पिछले हफ्ते 15.5% की बढ़ोतरी हुई थी, जो मार्च की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त थी.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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