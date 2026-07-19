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सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! जान लें आज आपके शहर में LPG सिलेंडर का नया रेट

पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव जिसमें एक तरफ अमेरिका और इज़राइल हैं और दूसरी तरफ ईरान के समाधान के करीब पहुंचने के बावजूद, पूरे भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 19, 2026 10:40:35 AM IST

Lpg price today
Lpg price today


LPG Prices Today: पश्चिम एशिया में फिर से बढ़े तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद रविवार को कमर्शियल और घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी से बाजार में एक नया जोखिम पैदा हो गया है, फिर भी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर उसी कीमत पर बेचना जारी रखा है जो 1 जुलाई को मासिक समीक्षा के दौरान तय की गई थी.

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं, जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.

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शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

Tags: LPG Cylinder New RatesLPG Cylinder Price TodayLPG Cylinder Rate TodayLPG Price July 2026LPG Prices Today
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