सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! जान लें आज आपके शहर में LPG सिलेंडर का नया रेट

LPG Prices Today: पश्चिम एशिया में फिर से बढ़े तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद रविवार को कमर्शियल और घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी से बाजार में एक नया जोखिम पैदा हो गया है, फिर भी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर उसी कीमत पर बेचना जारी रखा है जो 1 जुलाई को मासिक समीक्षा के दौरान तय की गई थी.









कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं, जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.