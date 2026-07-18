सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर पढ़ें! आज आपके शहर में कितना हुआ LPG का नया रेट?

LPG Prices Today:









पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव जिसमें एक तरफ अमेरिका और इज़राइल हैं और दूसरी तरफ ईरान के समाधान के करीब पहुंचने के बावजूद, पूरे भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं. 7 जून को ₹29 की बढ़ोतरी के बाद से देश भर में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं, जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.