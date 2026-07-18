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सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर पढ़ें! आज आपके शहर में कितना हुआ LPG का नया रेट?

ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.

By: Anshika thakur | Published: July 18, 2026 10:39:28 AM IST

LPG cylinder price today
LPG cylinder price today


LPG Prices Today: पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव जिसमें एक तरफ अमेरिका और इज़राइल हैं और दूसरी तरफ ईरान के समाधान के करीब पहुंचने के बावजूद, पूरे भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं. 7 जून को ₹29 की बढ़ोतरी के बाद से देश भर में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं, जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार इस साल मई में बढ़ोतरी की गई थी. ग्राहकों के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं और सप्लाई का स्तर वेस्ट एशिया संकट से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दिया है.

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शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

Tags: LPG Cylinder New RatesLPG Cylinder Price TodayLPG Cylinder Rate TodayLPG Price July 2026LPG Prices Today
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