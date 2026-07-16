सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! जानें आपके शहर में आज क्या है LPG का नया रेट

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LPG Prices Today: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने LPG की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस स्थिति ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी आशंकाएं पैदा कर दी हैं, जो वैश्विक शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है.
हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर, CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतें एक महीने से ज्यादा समय से स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन इस स्थिति ने कमर्शियल LPG की कीमतों की ओर ध्यान खींचा है. कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद इन कीमतों में पहले कटौती की गई थी लेकिन तनाव बढ़ने के साथ अब इन पर फिर से बारीकी से नजर रखी जा रही है.
|शहर
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
|दिल्ली
|942.00 रुपये
|3,113.50 रुपये
|मुंबई
|941.50 रुपये
|3,067.50 रुपये
|कोलकाता
|968.00 रुपये
|3,255.50 रुपये
|चेन्नई
|957.50 रुपये
|3,283.00 रुपये
|अहमदाबाद
|949.00 रुपये
|3,135.00 रुपये
|बैंगलोर
|944.50 रुपये
|3,198.00 रुपये
|हैदराबाद
|994.00 रुपये
|3,367.00 रुपये
|राजस्थान
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|बिहार
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|पुणे
|945.00 रुपये
|3,128.00 रुपये
|जयपुर
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|पटना
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|इंदौर
|970.00 रुपये
|3,222.50 रुपये
|सूरत
|947.50 रुपये
|3,068.00 रुपये
|नासिक
|945.50 रुपये
|3,143.50 रुपये