LPG Prices Today: सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं? पहले चेक करें अपने शहर के ताजा LPG रेट, नहीं तो लगेगा बड़ा झटका

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LPG Prices Today: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद, बुधवार को कमर्शियल और घरेलू कुकिंग गैस की रिटेल कीमतें स्थिर रहीं. हालांकि हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन भारत में कंज्यूमर इन ग्लोबल उतार-चढ़ाव से बचे रहे क्योंकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) ही कुकिंग गैस की कीमतें तय करती हैं.
कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत हर महीने बदली जाती है. पिछली बार यह बदलाव 1 जुलाई को हुआ था जब 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत ₹183.50 कम की गई थी. फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में यह पहली कटौती थी. वहीं घरेलू LPG की कीमत में आखिरी बार 7 जून को बदलाव किया गया था जब 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹29 बढ़ाई गई थी.
|शहर
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )
|LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
|दिल्ली
|942.00 रुपये
|3,113.50 रुपये
|मुंबई
|941.50 रुपये
|3,067.50 रुपये
|कोलकाता
|968.00 रुपये
|3,255.50 रुपये
|चेन्नई
|957.50 रुपये
|3,283.00 रुपये
|अहमदाबाद
|949.00 रुपये
|3,135.00 रुपये
|बैंगलोर
|944.50 रुपये
|3,198.00 रुपये
|हैदराबाद
|994.00 रुपये
|3,367.00 रुपये
|राजस्थान
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|बिहार
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|पुणे
|945.00 रुपये
|3,128.00 रुपये
|जयपुर
|945.50 रुपये
|3,141.00 रुपये
|पटना
|1,031.50 रुपये
|3,400.00 रुपये
|इंदौर
|970.00 रुपये
|3,222.50 रुपये
|सूरत
|947.50 रुपये
|3,068.00 रुपये
|नासिक
|945.50 रुपये
|3,143.50 रुपये