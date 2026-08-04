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LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर देखें आपके शहर की ताजा कीमतें, जानें कितना है घरेलू सिलेंडर का रेट?

LPG Prices Today: 1 अगस्त 2026 से बड़े शहरों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹192 से ₹209 तक कम कर दी गई है. हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

By: Anshika thakur | Published: August 4, 2026 9:36:40 AM IST

LPG Cylinder Rate Today
LPG Cylinder Rate Today


LPG Prices Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने शनिवार को पूरे देश में कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कीमत में प्रति सिलेंडर लगभग ₹200 की कटौती की. वेस्ट एशिया संकट के चरम पर पहुंचने के बाद कीमतों में यह दूसरी कटौती है. उस संकट के दौरान, कीमतें चार चरणों में बढ़कर लगभग ₹1,345 प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थीं.
 
दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹192 घटकर ₹2,738 प्रति सिलेंडर हो गई है जबकि राजधानी में 5-kg FTL सिलेंडर की कीमत ₹808.50 से घटकर ₹762 हो गई है. मुंबई में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब ₹2,691.5 (₹194 की कमी) है जबकि चेन्नई में यह ₹2,906 (₹200 की कमी) है. बड़े मेट्रो शहरों में कोलकाता में 19-kg सिलेंडर की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹209 की कटौती हुई है; इसकी कीमत अब ₹2,872.5 है.
 
इस ताजा बदलाव के साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए 19-kg सिलेंडर की कीमत में दो बार की कटौती में कुल मिलाकर लगभग ₹380 प्रति सिलेंडर की कमी की गई है. 1 जुलाई को 19-kg कमर्शियल LPG सिलेंडर की रिफिल कीमत में लगभग ₹183 प्रति सिलेंडर की कमी की गई थी.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 2,738.00 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 2,691.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 2,870.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,906.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 2,754.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 2,821.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 2,985.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 2,765.50 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,018.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 2,752.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 2,765.50 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,018.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 2,846.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 2,691.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 2,767.00 रुपये

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