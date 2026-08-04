LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर देखें आपके शहर की ताजा कीमतें, जानें कितना है घरेलू सिलेंडर का रेट?

LPG Prices Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने शनिवार को पूरे देश में कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कीमत में प्रति सिलेंडर लगभग ₹200 की कटौती की. वेस्ट एशिया संकट के चरम पर पहुंचने के बाद कीमतों में यह दूसरी कटौती है. उस संकट के दौरान, कीमतें चार चरणों में बढ़कर लगभग ₹1,345 प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थीं.

दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹192 घटकर ₹2,738 प्रति सिलेंडर हो गई है जबकि राजधानी में 5-kg FTL सिलेंडर की कीमत ₹808.50 से घटकर ₹762 हो गई है. मुंबई में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब ₹2,691.5 (₹194 की कमी) है जबकि चेन्नई में यह ₹2,906 (₹200 की कमी) है. बड़े मेट्रो शहरों में कोलकाता में 19-kg सिलेंडर की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹209 की कटौती हुई है; इसकी कीमत अब ₹2,872.5 है.

इस ताजा बदलाव के साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए 19-kg सिलेंडर की कीमत में दो बार की कटौती में कुल मिलाकर लगभग ₹380 प्रति सिलेंडर की कमी की गई है. 1 जुलाई को 19-kg कमर्शियल LPG सिलेंडर की रिफिल कीमत में लगभग ₹183 प्रति सिलेंडर की कमी की गई थी.