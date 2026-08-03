LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले रुकिए! नए रेट जानें, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च

LPG Prices Today: 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि घरेलू ग्राहकों को पहले जितना ही भुगतान करना होगा. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती के उलट, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उदाहरण के लिए दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹942 प्रति सिलेंडर बनी हुई है और ग्राहकों के लिए दरें भी वही हैं. आज एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़े जियोपॉलिटिकल जोखिमों के बावजूद तेल मार्केटिंग कंपनियों ने अगस्त के लिए इंडेन गैस, HP गैस और भारत गैस की कीमतें कम कर दी हैं. इस तनाव ने होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर में बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य जैसे अहम रास्तों पर ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई के लिए दोहरी चुनौतियां पैदा कर दी हैं.