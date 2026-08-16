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LPG eKYC Last Date: घरेलू सिलिंडर ई-केवाईसी का आखिरी दिन आज, नहीं कराई तो बंद हो सकती है सब्सिडी

जिन लोगों के पास उज्ज्वला कनेक्शन है, उन लोगों की सब्सिडी भी बंद हो सकती है तब जब आपने ईकेवाईसी नहीं कराई होगी. ये नियम नए और पुराने सभी ग्राहकों पर लागू होता है. अगर लंबे समय तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: August 16, 2026 11:47:39 AM IST

LPG eKYC Last Date: घरेलू सिलिंडर ई-केवाईसी का आखिरी दिन आज, नहीं कराई तो बंद हो सकती है सब्सिडी


LPG eKYC Last Date: घरेलू सिलेंडर की eKYC कराने की आज यानि 16 अगस्त 2026 को आखिरी तारीख है. अगर आप बिना किसी रुकावट के अपने एलपीजी सिलेंडर की सेवा लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ईकेवाईसी करा लेनी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसने रात 12 बजे तक अपनी e-KYC नहीं कराई होगी, उसे इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. e-KYC को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है.

जिन लोगों के पास उज्ज्वला कनेक्शन है, उन लोगों की सब्सिडी भी बंद हो सकती है तब जब आपने ईकेवाईसी नहीं कराई होगी. ये नियम नए और पुराने सभी ग्राहकों पर लागू होता है. अगर लंबे समय तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है.

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कैसे करा सकते हैं LPG eKYC? 

अगर आपको LPG eKYC करानी है तो इसके लिए सबसे पहले अपने नजदीकी गैस एजेंसी कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए तुरंत अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा सकते हैं. अगर आप गैस की एजेंसी जाकर लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो घर बैठे कंपनी की मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी eKYC करा सकते हैं.

ऑनलाइन या ऐप से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो तुरंत अपने गैस वितरक से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आपको मोबाइल में  ऐप इंस्टॉल करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन और फेस वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करानी होगी. 

LPG eKYC नहीं कराने पर क्या हो सकता है? 

अगर आपने LPG eKYC नहीं कराई तो ऐसे में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आपके बैंक खाते में आने वाली गैस सब्सिडी आनी बंद हो सकती है. समय पर केवाईसी न होने पर गैस वितरक नया सिलिंडर देने से भी मना कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा कुछ ही मामलों में संभव है. सब्सिडी बंद होने के बाद आपको बिना छूट के महंगे दाम पर सिलिंडर खरीदना पड़ सकता है. ऐसा करने पर सरकारी रिकॉर्ड में आपका कनेक्शन अमान्य माना जा सकता है.

Tags: LPG eKYC
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