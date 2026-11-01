LPG Price Hike: दिवाली की खरीदारी के बीच LPG का झटका! आपके शहर में अब कितने का मिल रहा सिलेंडर?

LPG Price Hike: जहां पूरा देश त्योहारों की तैयारियों में लगा है, इसी बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका लग गया है. बता दें कि दिवाली और छठ पूजा की तैयारियों के बीच, 1 नवंबर की सुबह LPG के दामों को बढ़ा दिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर महीने की पहली तारीख की तरह, तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर के नए रेट जारी किए हैं. इस बार, 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, जिसका असर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों के बजट पर पड़ना तय है. हालांकि, राहत की बात यह है कि 14.2 kg वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह स्थिर है.

जानें अपने शहर का रेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के अलग-अलग शहरों में 19 kg वाले कमर्शियल और घरेलू LPG सिलेंडर के नए रेट, जो 1 नवंबर से लागू होंगे, इस तरह हैं:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली: कमर्शियल सिलेंडर ₹10 महंगे होकर ₹2,820 पर पहुँच गए हैं. अक्टूबर में, वे ₹2,810 के थे. घरेलू सिलेंडर ₹942 पर स्थिर हैं.

चेन्नई: कमर्शियल सिलेंडर ₹11.50 बढ़कर ₹2,994.50 पर पहुँच गए हैं. घरेलू सिलेंडर ₹957.50 पर बने हुए हैं.

अहमदाबाद: कमर्शियल सिलेंडर ₹10.50 बढ़कर ₹2,842 पर पहुँच गए हैं. घरेलू सिलेंडर ₹949 पर बने हुए हैं.

मुंबई: कमर्शियल सिलेंडर ₹2,764 और घरेलू सिलेंडर ₹941.50 पर मिल रहे हैं.

उत्तर प्रदेश (लखनऊ): कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹2,942 हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹979.50 पर स्थिर है.

बिहार (पटना): पटना में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3,132 हो गई है. यहां घरेलू सिलेंडर ₹1,040 में मिल रहा है.

शिलांग: कमर्शियल सिलेंडर ₹3,091 और घरेलू सिलेंडर ₹1,007.50 पर ट्रेड कर रहा है.

महंगाई का बड़ा झटका

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 kg का कमर्शियल LPG सिलेंडर ज़्यादातर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानों और केटरिंग सर्विस में इस्तेमाल होता है. लगातार दूसरे महीने (अक्टूबर और नवंबर) कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आउटडोर फ़ूड और बेवरेज इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी. इस त्योहारों के मौसम में, अगर रेस्टोरेंट या ढाबा मालिक यह बढ़ी हुई कॉस्ट कस्टमर पर डालते हैं, तो बाहर खाना या मिठाई खरीदना और महंगा हो सकता है.

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