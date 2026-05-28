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Gas Cylinder New Rule: इन लोगों के काटे जाएंगे गैस कनेक्शन, 1 जून से बदल रहे हैं LPG के 6 नियम; जानें किस पर पड़ेगा असर

Gas Cylinder New Rule: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने मई 2026 में 19-किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में अब तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की घोषणा की. कोलकाता में सबसे ज़्यादा ₹1,147 की बढ़ोतरी हुई, जिससे कीमत ₹3,355 हो गई

By: Divyanshi Singh | Published: May 28, 2026 2:38:48 PM IST

1 जून से बदल रहे हैं LPG के 6 नियम
1 जून से बदल रहे हैं LPG के 6 नियम


Gas Cylinder New Rule: अगर आप अपने घर में इंडेन, भारत गैस, या HP गैस LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाला महीना बहुत ज़रूरी है. 1 जून, 2026 से पूरे देश में कुकिंग गैस बुकिंग, डिलीवरी और PNG कनेक्शन को लेकर कई बड़े और सख्त नियम लागू होंगे. सरकार का मुख्य मकसद LPG की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, सेफ्टी बढ़ाना और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. आइए जानते हैं कि अगले महीने से आपकी रसोई से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने वाले हैं.

आसमान छू रही कीमतें

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने मई 2026 में 19-किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में अब तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की घोषणा की. कोलकाता में सबसे ज़्यादा ₹1,147 की बढ़ोतरी हुई, जिससे कीमत ₹3,355 हो गई. दिल्ली में यह ₹3,071.50, मुंबई में ₹3,046.50 और चेन्नई में ₹3,259.50 प्रति सिलेंडर के रिकॉर्ड हाई पर है. जियोपॉलिटिकल संकट की वजह से मार्च और अप्रैल में भी कीमतें बार-बार बढ़ाई गईं.

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एक घर, एक कनेक्शन 

सरकार पूरे देश में एक घर, एक गैस कनेक्शन पॉलिसी को सख्ती से लागू कर रही है. तेल कंपनियों ने उन कस्टमर्स की पहचान करना शुरू कर दिया है जिनके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं. ऐसे कस्टमर्स को LPG पर अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए अपने LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं.

 जून की डेडलाइन

जिन एरिया में PNG (पाइप्ड गैस) इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बन चुका है, वहां रहने वालों के लिए तीन महीने की डेडलाइन जून 2026 में खत्म हो रही है. अगर आपके एरिया में PNG एक्सेस है और आप अभी भी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका LPG कनेक्शन अपने आप ब्लॉक या डिस्कनेक्ट हो जाएगा. इसका मकसद यह पक्का करना है कि सिलेंडर उन घरों तक पहुंचें जहां अभी पाइप्ड गैस नहीं है.

सरकार ने 25 मई, 2026 को LPG सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर में बदलाव किया. नए नियम के तहत, एक बार जब आपके घर में PNG कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपके पास अपना पुराना LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए 30 दिन का समय होगा. हालांकि, कस्टमर की सुविधा के लिए, सरकार ने एक ‘रेस्टोरेशन वाउचर’ (LPG कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर) भी शुरू किया है ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसे रिस्टोर किया जा सके.

नो OTP, नो डिलीवरी 

ट्रांसपेरेंसी लाने और गैस सिलेंडर की गैर-कानूनी रीफिलिंग या चोरी को रोकने के लिए, OTP-बेस्ड डिलीवरी अब पूरी तरह से ज़रूरी कर दी गई है. अगर आप सिलेंडर की डिलीवरी के समय अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP डिलीवरी करने वाले को नहीं देते हैं, तो सिलेंडर आपको नहीं दिया जाएगा. कंपनियां रीफिलिंग के लिए लॉक-इन पीरियड (शहरी इलाकों के लिए 25 दिन और ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन) पर भी सख्ती से नज़र रख रही हैं.

डिजिटल बुकिंग और e-KYC पर जोर

दुनिया भर में तनाव को देखते हुए, तेल मंत्रालय ने लंबी लाइनों से बचने के लिए डिजिटल बुकिंग करने की सलाह दी, और अब लगभग 99% बुकिंग ऑनलाइन हो रही हैं. उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों और जिन कंज्यूमर्स का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उनके लिए बायोमेट्रिक आधार के ज़रिए अपना e-KYC अपडेट करना ज़रूरी होगा. जिन लोगों ने यह प्रोसेस पहले ही पूरा कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी.

Tags: LPG
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