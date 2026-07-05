इंडेन, HP और Bharat Gas की बुकिंग पर नया कन्फ्यूजन? जानिए 30, 25 और 45 दिन वाले नियम का असली मतलब

LPG Cylinder Booking Rules 2026: LPG सिलेंडर रिफिल के लिए 25 दिन का नियम लागू होता है. हालांकि शर्त यह है कि केवल भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले ग्राहक ही पहले और दूसरे LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन के अंतर का लाभ उठा सकते हैं.

गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए 45 दिन का नियम

यह LPG रिफिलिंग से जुड़ा एक और जरूरी नियम है. बुकिंग के बीच 45 दिन का अंतर रखने की शर्त खास तौर पर देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्राहकों पर लागू होती है.

अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच टकराव से पहले LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच 21 दिन का अंतर होता था. बाद में इसे बढ़ाकर 25 दिन और फिर 45 दिन कर दिया गया.

भारत के शहरी इलाकों के उदाहरणों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोच्चि, सूरत, इंदौर, नागपुर, पटना, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, नोएडा और गुरुग्राम (गुड़गांव) शामिल हैं.

वहीं ग्रामीण इलाकों के उदाहरणों में गांव, ग्राम पंचायतें, ग्रामीण ब्लॉक, आदिवासी गांव और दूर-दराज की बस्तियां शामिल हैं. जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में पाए जाते हैं. जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों के आस-पास भी ग्रामीण इलाके हैं.

गैस सिलेंडर के लिए नया 30 दिन नियम

यह सरकार द्वारा मई के आखिर में घोषित एक नया नियम है. केंद्र सरकार ने ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का नियमन) ऑर्डर, 2026’ में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत LPG ग्राहकों के लिए PNG कनेक्शन लेने के 30 दिनों के भीतर अपने इंडेन, भारत गैस और HP गैस कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य हो गया है.

चूंकि ग्राहकों को PNG कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होता है, इसलिए सरकार ने एक ऐसा प्रावधान घोषित किया है जिससे वे अपना LPG कनेक्शन फिर से चालू करवा सकते हैं.

नए नियम के तहत ग्राहक ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं. अगर वे ऐसी जगह जाते हैं जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वे इस वाउचर का इस्तेमाल करके अपना LPG कनेक्शन फिर से शुरू कर सकते हैं.

1 जुलाई 2026 तक भारत में LPG की कीमतें:

जुलाई 2026 के लिए 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में ₹173 से ₹183.50 तक की कटौती की गई है. इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत पहले के ₹3,113.50 से घटकर ₹2,930 हो गई है.

इसके अलावा मुंबई में 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत ₹2,885.50 है, जिसमें ₹182 की कमी आई है. चेन्नई में कीमत ₹177 घटकर ₹3,106 प्रति सिलेंडर हो गई है. इसी तरह बैंगलोर में कीमत ₹177 घटकर ₹3,021 प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि पटना में ₹173 की कटौती के बाद कीमत ₹3,227 हो गई है.

वहीं कोलकाता में जहां US-इजरायल-ईरान संघर्ष के बाद 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी. जुलाई 2026 में इसकी कीमत पिछले महीने के ₹3,255.50 से घटकर ₹3,081.50 हो गई.