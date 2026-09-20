Gas Cylinder Booking: सरकार ने बदला LPG का नियम, सब्सिडी चाहिए तो 1 अक्टूबर से पहले निपटा लें एक काम

LPG Cylinder Booking New Rule: केंद्र सरकार ने शनिवार 19 सितंबर 2026 को कहा कि घरेलू LPG कंज्यूमर्स को 1 अक्टूबर से लागू सब्सिडी के साथ रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार (Aadhar) ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा, क्योंकि सरकार यह पक्का करना चाहती है कि सब्सिडी वाली कुकिंग गैस सिर्फ एलिजिबल घरों तक ही पहुंचे. जिन कंज्यूमर्स ने पहले ही ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें आगे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है.

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने क्या बताया?

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के मुताबिक, 19 सितंबर तक, 27.43 करोड़ एक्टिव घरेलू LPG कंज्यूमर्स, या कुल का 89.9 परसेंट, ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया था. मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि जिन लोगों ने अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उनके लिए ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद सब्सिडी वाली रिफिल बुकिंग शुरू कर दी जाएगी.

सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का डायवर्जन रोकना है, साथ ही डुप्लीकेट और इनएलिजिबल कनेक्शन को खत्म करना है.

कस्टमर कैसे पूरी करें ऑथेंटिकेशन?

कस्टमर LPG डिलीवरी के दौरान, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर या तीन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों – इंडेन के लिए इंडियनऑयल ONE, भारतगैस के लिए हेलोBPCL और HP गैस के लिए HP PAY – के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हैं.

जो लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, वे भी LPG ले सकेंगे, लेकिन बिना सब्सिडी के लागू मार्केट प्राइस पर. ऐसे कस्टमर को OMC के डिजिटल चैनल, जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट और IVRS के जरिए अपनी पसंद रजिस्टर करनी होगी. उन्होंने कहा कि वे लोकल अवेलेबिलिटी के आधार पर 5-kg या 10-kg के सिलेंडर ले सकते हैं.

अक्टूबर 2023 से चल रही ऑथेंटिकेशन ड्राइव

सरकार ने शुरू में कंज्यूमर्स से 30 जून तक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने को कहा था, लेकिन बाद में डेडलाइन को कई बार बढ़ाकर 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और आखिर में 14 सितंबर कर दिया गया. पूरे देश में ऑथेंटिकेशन ड्राइव अक्टूबर 2023 से चल रही है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 12 करोड़ से ज़्यादा SMS और WhatsApp मैसेज भेज रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटर, डिलीवरी स्टाफ, स्पेशल कैंप, IVRS प्रॉम्प्ट और दूसरे चैनलों के ज़रिए लोगों तक पहुंच बना रही हैं. यह नया कदम घरेलू LPG को सस्ता बनाए रखने के लिए सरकार के बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट के बैकग्राउंड में आया है.

मिनिस्ट्री के मुताबिक, सितंबर 2026 में 14.2 kg के सिलेंडर पर अंदरूनी सब्सिडी लगभग 210 रुपये थी, जबकि जून में यह 721 रुपये थी. मिनिस्ट्री ने कहा कि सरकार ने 2022-23 में घरेलू LPG अंडर-रिकवरी के लिए पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया और 2025-26 और 2026-27 में हर साल 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है. इस मदद के बावजूद, 31 अगस्त, 2026 तक सरकारी OMCs पर घरेलू LPG पर जमा अंडर-रिकवरी 62,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई.

रिफिल बुक करने से पहले BAA पूरा करना जरूरी

ऑथेंटिकेशन की जरूरत 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG और मार्केट-प्राइस वाले LPG के बीच असरदार तरीके से फर्क पैदा करती है. एलिजिबल परिवारों के लिए, अगली रिफिल बुक करने से पहले BAA पूरा करना जरूरी होगा ताकि रेगुलेटेड सब्सिडी वाली कीमत का फायदा न छूटे.

सरकार और OMCs के लिए, बताया गया मकसद सब्सिडी डिलीवरी को ज़्यादा टारगेटेड बनाना और यह पक्का करके लीकेज को कम करना है कि हर सब्सिडी वाला कनेक्शन आधार-ऑथेंटिकेटेड कंज्यूमर से जुड़ा हो. सरकार ने बाकी कंज्यूमर्स से 1 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन, डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी-बेस्ड चैनल्स के ज़रिए ऑथेंटिकेशन पूरा करने की अपील की है. LPG सर्विसेज़ हेल्पलाइन 1800 2333 555 है.