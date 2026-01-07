पैन कार्ड चोरी हो गया? मिनटों में डुप्लीकेट पैन पाने का आसान तरीका, जानें पूरी प्रक्रिया

Duplicate PAN Card: आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी आज एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. हमें लगभग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है. पैन कार्ड खो जाने से बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. लेकिन, अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप घर बैठे आराम से डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले, शिकायत दर्ज करना ज़रूरी है. आप अपने पैन कार्ड की चोरी या गुम होने की रिपोर्ट अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं. आप घर बैठे ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. भविष्य में कोई आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल न करे, इसके लिए शिकायत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है.

इसके बाद, आपको नए पैन कार्ड या डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा.

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

Step 1 – डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

Step 2 – फिर, “रिप्रिंट पैन कार्ड” ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 3 – सभी ज़रूरी जानकारी ध्यान से भरें.

Step 4 – सभी जानकारी भरने के बाद, “कन्फर्म” ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 5 – OTP डालने के बाद, आपको पेमेंट करना होगा.

Step 6 – पेमेंट के बाद, “सबमिट” पर क्लिक करें.

Step 7 – आखिर में, आपको एक रसीद मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें.

स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड कब तैयार होगा, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं. बस NSDL की वेबसाइट पर जाएं और ज़रूरी डिटेल्स डालें. ये डिटेल्स आपको अपनी रसीद पर मिल जाएंगी.