Loan vs SIP: लोन जल्दी चुकाएं या SIP में निवेश जारी रखें? पैसा कहां लगाने से होगा ज्यादा फायदा, समझें पूरा गणित

Loan vs SIP: आज के समय में बहुत से लोग एक साथ लोन की EMI भी चुका रहे हैं और भविष्य के लिए SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर रहे हैं. कई बार लोगों का एक तरफ होम लोन चलता है तो वहीं, दूसरी ओर SIP भी चलती रहती है. ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि अगर हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, तो उसे लोन की बकाया रकम कम करने में लगाया जाए या SIP में निवेश बढ़ाया जाए? अक्सर कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर दोनों में से उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा.

पहली नजर में यह फैसला आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे ब्याज दर, निवेश से मिलने वाले रिटर्न और टैक्स आदि की अवधि और आपकी जरूरत जैसे फैक्टर काम करते हैं.

क्या SIP जारी रखना रहेगा सही?

अगर आपका लोन कम ब्याज दर पर चल रहा है और आपकी इनकम स्थिर है तो ऐसे में आप अपने लोन का अमाउंट या EMI नियमित तौर पर चुका सकते हैं. ईएमआई देते रहें साथ ही साथ आप SIP को भी जारी रख सकते हैं. इसका फायदा आपको यह मिलता है कि इससे आपका निवेश लंबे समय तक बना रहता है और आपको धीरे-धीरे करके इसपर कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है. हालांकि, आपको लोन की राशि के साथ-साथ SIP के अमाउंट के बीच भी एक बैलेंस या गैप बनाकर चलना चाहिए. आपको SIP का अमाउंट इतना रखना चाहिए कि उससे आपके लोन पर कोई बोझ न आए.

लोन के ब्याज पर ध्यान देना भी जरूरी