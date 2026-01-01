Home > व्यापार > Liquor Sales on New Year 2026: नए साल के स्वागत में किस राज्य में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई? आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

Liquor Sales on New Year 2026: नए साल के स्वागत में किस राज्य में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई? आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

Telangana Liquor Sales: साल 2026 में नए साल के स्वागत पर दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कितने करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई. इस मामले में सबसे आगे तेलंगाना रहा. जहां 5,102 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री हुई.

By: Sohail Rahman | Published: January 1, 2026 10:31:16 PM IST

Liquor Sales on New Year 2026: साल 2025 के खत्म होने और साल 2026 के स्वागत के लिए देश के प्रमुख शहरों में लोग 31 दिसंबर की रात को देश के अलग-अलग राज्यों में लोगों ने जमकर एंजॉय किया और जमकर शराब गटके. अगर दिसंबर 2025 के आंकड़े को देखें तो तेलंगाना में शराब की बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस एक महीने में ₹5,102 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाया, जो आम तौर पर हर महीने होने वाली औसत कमाई से बहुत ज्यादा है.

रेवेन्यू में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि साल के आखिर के त्योहार और राज्य में चल रहे लोकल पंचायत चुनाव की वजह से इतने शराब की बिक्री हुई.

अगर सिर्फ 48 घंटों के आंकड़ें को देखें तो 30 और 31 दिसंबर को राज्य के खजाने में ₹727 करोड़ से ज्यादा जमा हुए, जिसमें अकेले 31 दिसंबर को ₹352 करोड़ के शराब की बिक्री हुई. यह पिछले साल इसी महीने में हुई कमाई से ₹1,600 करोड़ ज्यादा है, जो साल-दर-साल 45% की बढ़ोतरी दिखाता है.

दिल्ली में कितने की शराब बिकी? (How much alcohol was sold in Delhi?)

इसके अलावा, अन्य राज्यों को देखें तो कर्नाटक खासकर बेंगलुरु अपनी पब और पार्टी कल्चर के लिए मशहूर है. 28 दिसंबर, 2025 को सिर्फ एक ही दिन में 409 करोड़ रुपए की शराब बिकी. इसके अलावा, नए साल पर राज्य में 4.83 लाख बॉक्स शराब और 2.92 लाख बीयर की बिक्री हुई, जिससे करीब 308 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई.

आंध्र प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की बिकी शराब (Liquor worth Rs 300 crore was sold in Andhra Pradesh)

आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां साल 2025 में न्यू ईयर पर करीब 300 करोड़ रुपए की शराब बिकी. जो पिछले साल से दोगुनी थी. वीजाग शहर के लोगों ने अकेले 31 दिसंबर को 11 करोड़ रुपए की शराब पी ली. राज्य सरकार ने बार्स और रिटेल वेंड्स का समय बढ़ाकर बिक्री को प्रमोट किया.

दिल्ली और नोएडा में भी रहा नए साल का खुमार (The New Year’s fever was also evident in Delhi and Noida)

2025 के स्वागत में दिल्ली में भी 400 करोड़ रुपए की शराब बिकी. होटल्स, बार्स और पार्टीज में शराब का ज्यादा इस्तेमाल देखा गया. इसके अलावा, दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यहां 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को लगभग 16 करोड़ रुपए की बिक्री हुई.

केरल में नए साल से ज्यादा क्रिसमस पर हुई शराब की बिक्री (In Kerala, more liquor was sold during Christmas than on New Year’s Day)

केरल में न्यू ईयर से पहले क्रिसमस पर शराब की बिक्री ज्यादा रही. 24-25 दिसंबर को 152 करोड़ रुपए की शराब बिकी, जबकि न्यू ईयर की रात में 108 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज हुई. कोच्चि के पलारिवट्टम रविपुरम आउटलेट में अकेले 92.31 लाख रुपए की बिक्री हुई.

