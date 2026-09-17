Best Insurance Policy: LIC की इस पॉलिसी में जमा करें 8058 रुपये महीना, इतने साल बाद मिलेंगे 50 लाख से भी ज्यादा का टैक्स फ्री अमाउंट

Best Insurance Policy: आज के समय में इंश्योरेंस लेना न केवल जरूरत बन गया है बल्कि, निवेश के लिहाज से भी यह काफी बेहतरीन विकल्प माना जाता है. इंश्योरेंस या पॉलिसी का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का नाम आता है. LIC में ऐसी कई स्कीमें हैं, जो आपके जीवन की रक्षा तो करती ही हैं साथ-साथ एक अच्छा रिटर्न भी देती हैं. LIC की जीवन लाभ पॉलिसी अक्सर चर्चा में रहती है. ज्यादातर ग्राहक इस पॉलिसी को लेनी की डिमांड करते हैं.

अगर आप कोई ऐसा प्लान लेना चाहते हैं, जिसमें कम पैसे जमा करके आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकें तो ऐसे में जीवन लाभ पॉलिसी आपके लिए काफी सटीक रहेगी. इस पॉलिसी में आप मात्र 8 हजार रुपये महीना जमा करके 50 लाख से भी ज्यादा का कॉर्पस बना सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.

8 हजार में मिलेंगे 50 लाख रुपये

जीवन लाभ पॉलिसी में आप मात्र 8 हजार रुपये महीने का निवेश करके 50 लाख रुपये से ज्यादा का कॉर्पस आसानी से बना सकते हैं. LIC की आधिकारिक ऐप पर देखा जा सकता है कि अगर आपकी उम्र 20 साल है और इस उम्र में अगर आप यह पॉलिसी ले लेते हैं तो ऐसे में आपका हर महीने का प्रीमियम 8 हजार रुपये जाएगा. आपको यह पैसे 16 सालों तक लगातार भरना होगा. अब आपकी पॉलिसी में 9 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा, जिसके बाद 25वें साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी. मैच्योरिटी के समय आपको 52 लाख रुपये के आस-पास का अमाउंट मिल जाएगा. इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड 20 लाख रुपये रहेगा.

कौन और कैसे ले सकता है पॉलिसी?

अगर आप जीवन लाभ पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी उम्र 8 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए. न ही इससे ज्यादा उम्र के लोग यह पॉलिसी ले सकते हैं और न ही इससे कम वाले. इस पॉलिसी को लेने के लिए आपका वर्किंग होना जरूरी है. आप इसे LIC के किसी भी आधिकारिक एजेंट के जरिए ले सकते हैं. इस पॉलिसी का प्रीमियम आप मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना मोड में भर सकते हैं.