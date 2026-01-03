Home > व्यापार > नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट

नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट

LIC ने लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए एक खास रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है. इस कैंपेन में लेट फीस पर खास छूट दी जा रही है. इस कैंपेन के तहत 1 जनवरी 2026 और 2 मार्च 2026 के बीच लैप्स हुई पॉलिसी को फिर से शुरू किया जा सकता है.

By: Anshika thakur | Published: January 3, 2026 8:02:09 AM IST

LIC Insurance
LIC Insurance


LIC Revival Campaign: नए साल के मौके पर भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने अपने लाखों पॉलिसीधारकों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है. LIC ने लैप्स हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए एक खास रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है. इस कैंपेन के तहत, LIC लेट फीस पर खास छूट दे रही है.

You Might Be Interested In

LIC रिवाइवल कैंपेन की तारीखें

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए एक रिवाइवल कैंपेन चला रहा है. इस कैंपेन के तहत, जो पॉलिसी लैप्स हो गई हैं, उन्हें 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च, 2026 के बीच फिर से चालू किया जा सकता है.

स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में कितनी छूट मिल रही है?

LIC के स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में सभी नॉन-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लेट फीस में छूट दी जा रही है. इस स्कीम के तहत, पॉलिसीधारकों को लेट पेमेंट चार्ज पर 30% या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये की छूट मिलेगी.

You Might Be Interested In

रिवाइवल कैंपेन के नियम और शर्तें

LIC के इस खास कैंपेन के तहत पहली बिना चुकाई गई प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर लैप्स हो चुकी पॉलिसी को पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पूरा करने पर फिर से चालू किया जा सकता है.

जो पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट की अवधि के दौरान लैप्स हो गई हैं और जिनका पॉलिसी टर्म अभी खत्म नहीं हुआ है, वे इस कैंपेन के तहत फिर से चालू होने के लिए एलिजिबल हैं. हालांकि, मेडिकल/हेल्थ ज़रूरतों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी.

यह कैंपेन उन पॉलिसीहोल्डर्स के फायदे के लिए शुरू किया गया है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण समय पर अपना प्रीमियम नहीं दे पाए थे. पूरे इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए पॉलिसी को एक्टिव रखना ज़रूरी है.

लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिवाइव करना और इंश्योरेंस कवरेज को बहाल करना हमेशा अच्छा रहता है. LIC अपने पॉलिसीहोल्डर्स की भलाई और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की उनकी इच्छा को महत्व देता है. यह कैंपेन LIC पॉलिसीहोल्डर्स को अपनी पॉलिसी रिवाइव करने और अपने प्रियजनों के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक शानदार मौका देता है.

You Might Be Interested In
Tags: Lapsed LIC PolicyLICLIC Policy RevivalLIC PolicyholdersLIC Revival Campaign
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट
नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट
नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट
नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट