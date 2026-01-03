नए साल का तोहफा! LIC ने शुरू किया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर ₹5000 तक की छूट

LIC Revival Campaign: नए साल के मौके पर भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने अपने लाखों पॉलिसीधारकों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है. LIC ने लैप्स हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए एक खास रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है. इस कैंपेन के तहत, LIC लेट फीस पर खास छूट दे रही है.

LIC रिवाइवल कैंपेन की तारीखें

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए एक रिवाइवल कैंपेन चला रहा है. इस कैंपेन के तहत, जो पॉलिसी लैप्स हो गई हैं, उन्हें 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च, 2026 के बीच फिर से चालू किया जा सकता है.

स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में कितनी छूट मिल रही है?

LIC के स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में सभी नॉन-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लेट फीस में छूट दी जा रही है. इस स्कीम के तहत, पॉलिसीधारकों को लेट पेमेंट चार्ज पर 30% या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये की छूट मिलेगी.

रिवाइवल कैंपेन के नियम और शर्तें

LIC के इस खास कैंपेन के तहत पहली बिना चुकाई गई प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर लैप्स हो चुकी पॉलिसी को पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पूरा करने पर फिर से चालू किया जा सकता है.

जो पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट की अवधि के दौरान लैप्स हो गई हैं और जिनका पॉलिसी टर्म अभी खत्म नहीं हुआ है, वे इस कैंपेन के तहत फिर से चालू होने के लिए एलिजिबल हैं. हालांकि, मेडिकल/हेल्थ ज़रूरतों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी.

यह कैंपेन उन पॉलिसीहोल्डर्स के फायदे के लिए शुरू किया गया है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण समय पर अपना प्रीमियम नहीं दे पाए थे. पूरे इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए पॉलिसी को एक्टिव रखना ज़रूरी है.

लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिवाइव करना और इंश्योरेंस कवरेज को बहाल करना हमेशा अच्छा रहता है. LIC अपने पॉलिसीहोल्डर्स की भलाई और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की उनकी इच्छा को महत्व देता है. यह कैंपेन LIC पॉलिसीहोल्डर्स को अपनी पॉलिसी रिवाइव करने और अपने प्रियजनों के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक शानदार मौका देता है.