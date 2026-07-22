क्या EPF या LIC में फंसा है आपका पुराना पैसा? इसे निकालने के लिए सरकार ने दी बड़ी जानकारी

अगर आपका कोई पुराना EPF खाता है या LIC की कोई ऐसी पॉलिसी है जो लंबे समय से रुकी या अनक्लेम्ड पड़ी है, तो यह खबर सीधे आपके काम की है. केंद्र सरकार ने संसद में LIC के पास पड़े बिना दावे वाले पैसों और EPFO के निष्क्रिय खातों को लेकर बेहद अहम जानकारी साझा की है. सरकार ने यह साफ किया है कि EPFO में अनक्लेम्ड(unclaimed) नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती, बल्कि इन्हें निष्क्रिय (Inoperative) खाता कहा जाता है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि इस पैसे को सही हकदारों तक पहुँचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

इनऑपरेटिव EPF खाते: कितना पैसा जमा है?

लोकसभा में सांसद डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद के सवालों का लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक EPFO के इनऑपरेटिव खातों में कुल ₹9,330.56 करोड़ जमा थे. सांसद ने पूछा था कि LIC और EPFO के पास बिना दावे की कितनी राशि पड़ी है और इसे सही मालिकों तक वापस पहुँचाने के लिए सरकार क्या कर रही है.

EPFO में ‘अनक्लेम्ड’ नहीं, सिर्फ ‘निष्क्रिय’ खाते होते हैं

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के हवाले से सरकार ने स्पष्ट किया कि EPF योजना के तहत किसी भी खाते को ‘unclaimed’ नहीं माना जाता. इसके बजाय, जिन खातों में लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, उन्हें ‘Inoperative Accounts’ की श्रेणी में रखा जाता है. 31 मार्च 2026 तक इन खातों में दर्ज कुल राशि ₹9,330.56 करोड़ रही. यह फर्क समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि EPFO अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह पैसे को ‘लावारिस’ मानकर अलग नहीं रखता.

इस पैसे को लौटाने के लिए EPFO क्या कर रहा है?

सरकार के मुताबिक, सदस्यों को उनका रुका हुआ पैसा वापस दिलाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

आटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट (पायलट प्रोजेक्ट): EPFO ने एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसके तहत जिन आधार-वेरिफाइड इनऑपरेटिव खातों में ₹1,000 या उससे कम की राशि है, उनका सेटलमेंट अपने आप (ऑटोमैटिक) किया जा रहा है.

बिना किसी कागज़ी कार्रवाई के ट्रांसफर: इस प्रक्रिया में सदस्य को कोई नया क्लेम फॉर्म या दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है. पैसा सीधे सदस्य के आधार से लिंक बैंक खाते में भेज दिया जाता है.

भविष्य में दायरा बढ़ाने की योजना: सरकार का मकसद इस प्रक्रिया को आसान बनाना है. अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है और जांच-परख के बाद भविष्य में इसे ₹1,000 से ज़्यादा बैलेंस वाले खातों पर भी लागू किया जा सकता है.

क्या इस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में होगा?

सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इनऑपरेटिव खातों में पड़े पैसे को किसी अन्य काम या योजना में इस्तेमाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

LIC के पास पड़ा लावारिस(unclaimed) पैसा

सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास पड़े बिना दावे वाले पैसों का ब्योरा भी दिया:

31 मार्च 2026 तक LIC के पास पॉलिसीधारकों का कुल ₹5,564.55 करोड़ का unclaimed फंड पड़ा था.

इस राशि पर बना ब्याज ( accrued earnings) ₹1,753.95 करोड़ था.

दोनों को मिलाकर कुल राशि ₹7,318.50 करोड़ बनती है.

ग्राहकों को ढूँढने के लिए LIC के कदम

LIC अपने पॉलिसीधारकों या उनके वारिसों तक पहुँचने के लिए ऑनलाइन सर्च सुविधा, SMS रिमाइंडर, चिट्ठियाँ भेजने और क्रेडिट ब्यूरो सेवाओं की मदद ले रही है ताकि ग्राहकों का पता लगाया जा सके.