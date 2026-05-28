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हर महीने मिलेगा 7000, LIC के इस योजना से मालामाल हो जाएंगी 10वीं पास महिलाएं; जानें कैसे करें अप्लाई

LIC Bima Sakhi Yojana:LIC की इस स्कीम का नाम बीमा सखी योजना है. इस स्कीम के तहत महिलाओं को इंश्योरेंस एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. खास बात यह है कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान हर महीने एक तय स्टाइपेंड मिलता है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 28, 2026 2:54:38 PM IST

LIC की इस स्कीम में हर महीने होती है 7000 की कमाई
LIC की इस स्कीम में हर महीने होती है 7000 की कमाई


 LIC Bima Sakhi Yojana: देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC अब महिलाओं को घर संभालते हुए पैसे कमाने का एक नया तरीका दे रही है. अगर आप अपना नाम बनाना चाहती हैं लेकिन आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला है, तो यह स्कीम आपके काम आ सकती है.

बीमा सखी योजना

LIC की इस स्कीम का नाम बीमा सखी योजना है. इस स्कीम के तहत महिलाओं को इंश्योरेंस एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. खास बात यह है कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान हर महीने एक तय स्टाइपेंड मिलता है. पहले साल लगभग 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये मिलते हैं.

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मिलता है स्टाइपेंड

यह स्टाइपेंड सिर्फ पॉकेट मनी के लिए नहीं है; इसका मकसद शुरुआती फाइनेंशियल प्रेशर को कम करना है. जब आप सीख रही होती हैं, तो आपको रेगुलर इनकम मिलती है. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप इस फील्ड के लिए तैयार होती हैं.

एलआईसी बीमा सखी योजना छात्रवृत्ति 

एलआईसी बीमा सखी योजना के तहत 3 साल के लिए वजीफा दिया जाता है.

वर्ष वेतन
1 वर्ष 7,000 रुपये प्रति माह
2 वर्ष 6,000 रुपये प्रति माह (बशर्ते कि पहले वर्ष में पूरी हुई कम से कम 65% पॉलिसियां ​​दूसरे वर्ष के संबंधित महीने के अंत तक प्रभावी हों)
3 वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह (बशर्ते कि दूसरे वर्ष में पूरी हुई कम से कम 65% पॉलिसियां ​​तीसरे वर्ष के संबंधित महीने के अंत तक प्रभावी हों)

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद असली कमाई

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद असली कमाई शुरू होती है. एक एजेंट के तौर पर, आप पॉलिसी बेचती हैं और हर सेल पर कमीशन कमाती हैं. तय टारगेट पूरा करने पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है. इसका मतलब है कि एक तय रकम के साथ-साथ परफॉर्मेंस के आधार पर कमाई का मौका भी मिलता है.

समय के साथ, अगर आपका नेटवर्क मजबूत होता है, तो आपकी इनकम बढ़ती है. कई महिलाएं इसे पार्ट-टाइम से फुल-टाइम करियर में बदल लेती हैं. कमाई की कोई तय लिमिट नहीं है. कड़ी मेहनत और भरोसेमंद सर्विस सीधे आपकी इनकम पर असर डालती है.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए. कम से कम क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास पास है. जो महिलाएं पहले से LIC एजेंट या एम्प्लॉई हैं, वे इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं. बाकी सभी एलिजिबल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं.

एप्लीकेशन प्रोसेस काफी आसान

इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस काफी आसान है. 10वीं क्लास की मार्कशीट, उम्र का प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए. अप्लाई करने के लिए, महिलाएं ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकती हैं या अपनी नजदीकी ब्रांच में जा सकती हैं.

एलआईसी बीमा सखी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

पात्र महिलाएं एलआईसी की वेबसाइट के माध्यम से  एलआईसी बीमा सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं . इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की कोई सुविधा नहीं है.

एलआईसी बीमा सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

एलआईसी  बीमा सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1: एलआईसी वेबसाइट पर जाएं  .

2: नीचे स्क्रॉल करें और ‘बीमा सखी के लिए यहां क्लिक करें’ बटन पर क्लिक करें.

 3:  अगले पृष्ठ पर, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, क्या आप एलआईसी के किसी एजेंट/कर्मचारी से संबंधित हैं, और कैप्चा कोड जैसी आवश्यक जानकारी भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.

4:  अपना राज्य चुनें और उस शहर का चयन करें जहाँ आप काम करना चाहते हैं.

 5:  इसके बाद, शाखा कार्यालय का चयन करें और ‘सबमिट लीड फॉर्म’ पर क्लिक करें.

आवश्यक दस्तावेज

  • पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति
  • आयु प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति
  • शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रति

एलआईसी बीमा सखी योजना का विवरण

योजना  एलआईसी बीमा सखी
कार्यान्वयन प्राधिकरण जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
अवधि 3 वर्ष 
फ़ायदा तीन साल के लिए वजीफे के साथ बीमा एजेंट बनने का प्रशिक्षण
लाभार्थियों 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाएं
भविष्य के अवसर तीन साल बाद महिलाएं एलआईसी बीमा एजेंट (बीमा सखी) के रूप में काम कर सकती हैं और एलआईसी में विकास अधिकारी के पदों के लिए भी पात्र हो सकती हैं।
कार्य के घंटे लचीले कार्य घंटे
पंजीकरण प्रक्रिया एलआईसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन 
पंजीकरण प्रारंभ तिथि 9 दिसंबर 2024 से
पंजीकरण की अंतिम तिथि अभी तक घोषणा नहीं की गई है

Tags: LIC Bima Sakhi Yojana
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