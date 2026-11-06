Petrol Diesel Price Today: आम आदमी को मिली राहत या बढ़ी टेंशन? चेक करें आज के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तय किए जाते हैं. देश की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. ईंधन की कीमतें तय करने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, ट्रांसपोर्ट का खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारक अहम भूमिका निभाते हैं. इसी बीच तेल कंपनियों ने 6 नवंबर के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं.

हैदराबाद में पेट्रोल-डीजल के दाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

ये रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) दिल्ली 102.12 95.20 मुंबई 111.21 97.83 कोलकाता 113.51 99.82 चेन्नई 107.76 99.55 बेंगलुरु 111.68 99.56 हैदराबाद 116.15 104.23 जयपुर 113.19 98.25 लखनऊ 101.89 95.36 चंडीगढ़ 101.54 89.47 पटना 113.37 99.36

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