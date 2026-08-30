Rent Legal Rights: मकान मालिक ने अचानक बढ़ा दिया किराया? घर खाली करने की भी दे रहा है धमकी, जानें क्या हैं आपके कानूनी अधिकार

Rent Legal Rights: किराए के मकान में रहने वाले लोगों का अक्सर सपना होता है कि वे भी अपने घर में रहें. लेकिन, कई बार आर्थिक बजट के चलते लोग घर नहीं ले पाते हैं. जब मकान मालिक अचानक किराया बढ़ाने की बात कह दे या फिर ज्यादा किराया देने से मना करने पर घर खाली करने की धमकी देने लगे तो किराएदार के पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है.

ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं कि मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाने पर उन्हें घर खाली करना होगा. जबकि, ऐसा नहीं है आपके पास भी अपने कानूनी अधिकार हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, किराया बढ़ाने और किरायेदार को मकान से निकालने के नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं.

क्या मकान मालिक अचानक किराया बढ़ा सकता है?

अगर आपने मकान मालिक के साथ रेंट एग्रीमेंट किया है और उसमें लिखा है कि हर साल किराया बढ़ेगा तो मकान मालिक उस समय पर आपका किराया बढ़ा सकता है. अगर उसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है तो आपका किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है. अगर एग्रीमेंट में 11 महीने बाद किराए में 5 या 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की बात पहले से लिखी है, तो अगली अवधि में उसी शर्त के हिसाब से किराया बढ़ाया जा सकता है. इसलिए रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना ज्यादा सही रहता है. ऐसे में मकान मालिक आपको अपने घर से बिलकुल नहीं निकाल सकता है.

किरायेदार को क्या करना चाहिए?