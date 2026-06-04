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Lalit Modi: एक हफ्ते में कितने करोड़ उड़ा देते हैं ललित मोदी? अपने खिलाफ लगे आरोपों पर किया हैरान करने वाला खुलासा

Lalit Modi: मोदी जिन्होंने IPL की शुरुआत की थी और इसके शुरुआती सालों में टूर्नामेंट चलाया था ने अपने खिलाफ लगे आरोपों के जवाब में कहा कि वह अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे. उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि "मैं एक सुंदर घर में रहता हूं. मैं सबसे बड़ी ज़िंदगी जीता हूं. मैं हर जगह जाता हूं. आपको क्या लगता है मैं यह कैसे करता हूं?"

By: Divyanshi Singh | Published: June 4, 2026 4:58:27 PM IST

एक हफ्ते में कितने करोड़ उड़ा देते हैं ललित मोदी?
एक हफ्ते में कितने करोड़ उड़ा देते हैं ललित मोदी?


Lalit Modi: इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने भारत में अपने खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों में कुछ भी गलत करने से इनकार किया है. लंदन में ANI को दिए एक खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह ‘हीरे का चम्मच’ लेकर पैदा हुए थे और उन पर जो रकम लेने का आरोप है वह एक हफ्ते भी नहीं चलेगी.

मोदी ने ANI से कहा “मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. मैंने आपसे कहा था कि मैं हीरे का चम्मच लेकर पैदा हुआ था. जब आप मुझ पर कुछ करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाते हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक दिन में उससे कहीं ज़्यादा कमाता हूं.”

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ललित मोदी ने क्या कहा? 

मोदी जिन्होंने IPL की शुरुआत की थी और इसके शुरुआती सालों में टूर्नामेंट चलाया था ने अपने खिलाफ लगे आरोपों के जवाब में कहा कि वह अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे. उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि “मैं एक सुंदर घर में रहता हूं. मैं सबसे बड़ी ज़िंदगी जीता हूं. मैं हर जगह जाता हूं. आपको क्या लगता है मैं यह कैसे करता हूं?”

‘यह एक हफ्ते भी नहीं चलेगा 12 करोड़’

आरोपों का जिक्र करते हुए मोदी ने ANI से कहा कि “यह क्या बात है? मैंने 10 या 12 करोड़ रुपये लिए यह एक हफ्ते भी नहीं चलेगा.” उन्होंने आगे कहा कि उनकी लाइफस्टाइल नई नहीं है और यह उनके फैमिली बैकग्राउंड से आती है. “जो है सो है. मैं इसके साथ पैदा हुआ था. मैं किसी के लिए अपनी लाइफस्टाइल क्यों बदलूंगा?”इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि उन्होंने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स सहित जिन बिजनेस और वेंचर्स को बनाने में मदद की उनसे पैसा कमाया है.

उन्होंने ANI को बताया “मैंने यह सब सेट अप किया है.” “बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों डॉलर कमाए हैं. तो जब आप अगर मैंने खुद कमाया मोदी परिवार का पैसा नहीं मैंने खुद पैसा कमाया ठीक है, तो मैं इसे खर्च क्यों नहीं कर सकता?”

फैमिली बिजनेस को लेकर कही ये बात

मोदी ने अपने फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट का भी जिक्र किया कहा कि कंपनी “ग्लोबल लेवल पर बड़ी” थी और उसकी “ढाई लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइज्ड वैल्यू” थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने ओनरशिप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी है और खुद को उनके द्वारा “रखा हुआ पिता” बताया.

मोदी ने बिजनेसमैन विजय माल्या के बारे में भी बात की, जो भारत में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त बताया.मोदी ने ANI को बताया “विजय की कहानी अलग है.” “मुझे नहीं पता कि उनका क्या मामला है. लेकिन यह बैंकों और ऐसी ही चीजों से जुड़ा था.”

मोदी ने माल्या के मामले और अपने मामले में फ़र्क बताते हुए कहा कि उनका बिज़नेस बैंक के उधार, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या पब्लिक फंड पर निर्भर नहीं है. “हमने कभी पैसे उधार नहीं लिए. मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए. मैंने सिर्फ़ पैसे दिए…

Tags: lalit modi
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