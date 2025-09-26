कौन थे महाराजा कुमार यशवंत सिंह? जिनका 300 करोड़ में बिका बंगला; दिल्ली से लंदन तक होने लगी चर्चा

रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐसा डील हुआ है जिसने कि लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में हर तरफ हंगामा मचा दिया है.स्टील उद्योग के दिग्गज लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी मुंबई स्थित जेंटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड (पूर्व में औरंगजेब रोड) पर 3,540 वर्ग गज का एक बंगला 310 करोड़ रुपये में खरीदा है. इस सौदे ने यह साबित कर दिया है कि महंगी प्रॉपर्टीज की मांग अभी भी बनी हुई है.

सौदे के पीछे किसका हाथ ?

सूर्य कुमार कनोडिया Gentex Merchants Pvt Ltd के निदेशकों में से एक हैं। यही कंपनी इस बड़े और चर्चित सौदे के पीछे है. लक्ष्मी मित्तल जो ArcelorMittal के चेयरमैन और सीईओ हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने दुनिया भर में स्टील उद्योग को जोड़ने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

21.70 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी

यह सौदा जून 2025 में रजिस्टर हुआ था. जिसमें ₹21.70 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई.यह बंगला 31,860 वर्ग फुट में फैला है और इसकी कीमत लगभग ₹8.75 लाख प्रति वर्ग गज बैठती है. इससे पता चलता है कि लुटियंस बंगलो ज़ोन (LBZ) में कितनी ऊंची कीमतें होती हैं.

लुटियंस दिल्ली क्या है?

लुटियंस दिल्ली ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के नाम पर बसी है। यह दिल्ली का सबसे महंगा और खास रिहायशी इलाका है, जहां बड़े-बड़े बंगले हैं। यहां भारत सरकार के बड़े अफसर, उद्योगपति और अमीर लोग रहते हैं.

प्रॉपर्टी का ऐतिहासिक महत्व

यह बंगला 1930 में अलवर के एक राजघराने ने बनवाया था. इसके मालिक यशवंत सिंह थे जिन्हें अलवर के महाराज कुमार यशवंत सिंह के नाम से जाना जाता था. इसी साल की शुरुआत में यशवंत सिंह ने दिल्ली के गोल्फ लिंक्स इलाके में भी ₹100 करोड़ में एक बंगला खरीदा था. 3,540 वर्ग गज (31,860 वर्ग फुट) में फैले इस बंगले को ₹8.75 लाख प्रति वर्ग गज की दर से बेचा गया था. लुटियंस बंगला ज़ोन (LBZ) हरियाली और प्राचीन इमारतों से घिरा हुआ है. इसकी विरासत को संरक्षित रखने के लिए सख्त निर्माण और नवीनीकरण नियम लागू हैं.

सेंट्रल दिल्ली में बड़े सौदों का बढ़ता चलन

यह खरीदारी लुटियंस दिल्ली में हाल ही में हुए कई महंगे सौदों की एक कड़ी है.MC रिपोर्ट के अनुसार, यहां की प्रॉपर्टी अब भी उद्योगपतियों, अमीर लोगों (HNIs) और ग्लोबल बिजनेस फैमिलीज़ की पहली पसंद बनी हुई है, भले ही यहां निर्माण और मरम्मत के सख्त नियम हों ताकि इस इलाके का ऐतिहासिक स्वरूप बना रहे.

