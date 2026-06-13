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Ladli Behna Yojana: 14 जून को आएंगे 1500 रुपये! लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? मोबाइल से ऐसे देखें स्टेटस

लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी! 14 जून को खाते में आएंगे 1500 रुपये. CM मोहन यादव देंगे सौगात. फटाफट मोबाइल से ऐसे चेक करें अपनी 37वीं किस्त का स्टेटस...

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 3:17:56 PM IST

लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी! 14 जून को खाते में आएंगे 1500 रुपये
लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी! 14 जून को खाते में आएंगे 1500 रुपये


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 जून को सागर ज़िले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली का दौरा करेंगे. वहाँ वे राज्य की महत्वाकांक्षी ‘लाड़ली बहना योजना’ की 37वीं किस्त जारी करेंगे. इस मौके पर, राज्य भर की 1.25 करोड़ से ज़्यादा पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक क्लिक के ज़रिए ₹1,500 की राशि ट्रांसफर की जाएगी. इलाके में मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियाँ तेज़ कर दी गई हैं और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिख रहा है.

महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद

‘लाड़ली बहना योजना’ राज्य सरकार की प्रमुख जन-कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी घरेलू ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें. 37वीं किस्त जारी होने से 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को एक बार फिर सीधे उनके बैंक खातों में पैसे मिलेंगे.

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सरकार का मानना ​​है कि इस योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मज़बूत किया है और इसका सकारात्मक असर हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। नियमित आर्थिक मदद से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है.

लाड़ली बहना योजना की किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

महिलाएं नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके अपनी लाड़ली बहना योजना की किस्त का स्टेटस चेक कर सकती हैं:

  • सबसे पहले, ऑफिशियल वेबसाइट: cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं.
  • एप्लीकेशन और पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपनी समग्र आईडी (Samagra ID) या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.
  • अपने मोबाइल फोन पर मिला OTP डालें.
  • OTP डालने के बाद, आपके पेमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

लाड़ली बहना योजना के लिए क्या योग्यता है?

मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के लिए कौन सी महिलाएं योग्य हैं? इसका जवाब है: वे महिलाएं जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और जिनके परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम है.

  • महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
  • महिला के परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए.
  • योग्य महिलाओं में आवेदन के समय 21 से 60 साल की उम्र की शादीशुदा, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं.

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