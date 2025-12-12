Home > व्यापार > गिग वर्कर्स को पहली बार सोशल सिक्योरिटी, जोमैटो, स्विगीऔर उबर राइडर्स की जिंदगी बदलेगी!

गिग वर्कर्स को पहली बार सोशल सिक्योरिटी, जोमैटो, स्विगीऔर उबर राइडर्स की जिंदगी बदलेगी!

भारत के नए नोटिफाई किए गए लेबर कोड पहली बार लाखों गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक ऑफिशियल सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत लाते हैं. यह बड़ा बदलाव प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स तक एक्सेस देता है, साथ ही प्लेटफॉर्म कंपनियों पर नई कम्प्लायंस जिम्मेदारियां भी डालता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सुधारों को लागू करना एक फ्लूइड वर्कफोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 12, 2025 3:37:28 PM IST

Employment Reform
Employment Reform


नए नोटिफाई किए गए लेबर कोड भारत की गिग इकॉनमी के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव हैं, जो पहली बार लाखों डिलीवरी पार्टनर, राइड-हेलिंग ड्राइवर और प्लेटफॉर्म वर्कर को ऑफिशियली एक मान्यता प्राप्त सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत ला रहे हैं.

न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस बदलाव से अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के किनारे से गिग वर्कर्स एक रेगुलेटेड सिस्टम में आ जाएंगे, जिसमें उन्हें प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स, ESIC कवरेज, इंश्योरेंस और ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर जैसी सुरक्षा मिलेगी.

JSA एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स की पार्टनर प्रीता एस. ने कहा, “पहली बार, वर्कफोर्स का यह तेज़ी से बढ़ता हुआ हिस्सा, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई रिश्ते से बाहर रहा है, उसे कानूनी पहचान और सोशल सिक्योरिटी की एक बेसिक लेयर मिली है.”

उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से प्लेटफॉर्म कंपनियों पर नई कम्प्लायंस की ज़िम्मेदारियां भी आती हैं, जिसमें वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर उपायों में योगदान देने की ज़रूरत भी शामिल है.

प्लेटफॉर्म्स ने पॉलिसी में बदलावों का स्वागत किया

बड़े गिग-इकॉनमी प्लेयर्स ने बदलावों के लिए सपोर्ट दिखाया और कहा कि वे ऑपरेशनल एडजस्टमेंट को देख रहे हैं.

अमेज़न इंडिया के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, “हम लेबर रिफॉर्म्स लागू करने के सरकार के इरादे का स्वागत करते हैं, और हम उन बदलावों को देख रहे हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है.”

रैपिडो के एक प्रवक्ता ने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना “लंबे समय तक चलने वाले लचीलेपन और इनक्लूजन के लिए ज़रूरी है.”

ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटरनल ने कहा कि लेबर कोड बिज़नेस की संभावना को नुकसान पहुंचाए बिना सोशल सिक्योरिटी एक्सेस को मज़बूत करेंगे. ज़ेप्टो ने कहा कि यह कदम “तेज़ कॉमर्स को ताकत देने वाली फ्लेक्सिबिलिटी को खोए बिना” वर्कर्स की सुरक्षा करता है.

नीति आयोग के अनुसार, 2020-21 में भारत में 77 लाख गिग वर्कर थे, और 2029-30 तक यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है. टीमलीज़ का अनुमान है कि अभी गिग वर्कर लगभग एक करोड़ हैं.

टीमलीज रेगटेक के CEO ऋषि अग्रवाल ने PTI को बताया, “सालों तक, देश के गिग वर्कर्स ने मार्जिन से देश की ग्रोथ को सब्सिडी दी। आज, वे सिस्टम में आ गए हैं.”

HR पॉलिसी और पे स्ट्रक्चर को बदलने के लिए नए नियम

EY इंडिया के पुनीत गुप्ता के अनुसार, इन सुधारों से कम्प्लायंस ज़रूरतों में क्लैरिटी और स्टैंडर्डाइज़ेशन आता है.

उन्होंने कहा, “वर्कर्स के लिए इसका असर बहुत बड़ा है; फॉर्मल एम्प्लॉइज को ज़्यादा मज़बूत प्रोटेक्शन और एक जैसे फायदे मिलते हैं, जबकि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार सोशल सिक्योरिटी स्कीम में शामिल किया गया है.”

उन्होंने कहा कि कंपनियाँ एक जैसी वेतन परिभाषाओं और लेबर प्रोटेक्शन के साथ तालमेल बिठाएंगी, तो कम्पेनसेशन स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट मॉडल को बदला जा सकता है.

क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि फ्लेक्सिबिलिटी, शिफ्टिंग आवर्स और कई इनकम सोर्स वाले वर्कफोर्स पर फॉर्मल बेनिफिट्स सिस्टम लागू करने से डॉक्यूमेंटेशन और बेनिफिट्स की कंटिन्यूटी मुश्किल हो सकती है.

जॉब्स मार्केटप्लेस अपना के CEO कार्तिक नारायण ने कहा, “असली टेस्ट एक ऐसी दुनिया में एक स्थिर एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क को फिट करना होगा जहां काम बदलता रहता है… कोड की दिशा सही है, लेकिन इसे असलियत में बदलने के लिए इकोसिस्टम को डिसिप्लिन और सहयोग की ज़रूरत होगी.”

क्वेस कॉर्प के इंडिया और ग्लोबल ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट लोहित भाटिया ने कहा कि बड़े पैमाने पर रियल-टाइम कम्प्लायंस और शिकायत समाधान के लिए मजबूत डिजिटल सिस्टम और व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत होगी.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आसान कम्प्लायंस फ्रेमवर्क, यूनिफाइड रजिस्टर और नेशनल लाइसेंसिंग “पिछली कई रुकावटों को दूर करते हैं और ज़िम्मेदार ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा मॉडर्न, डिजिटल-फर्स्ट माहौल बनाते हैं”.

Tags: Employment ReformGig Economylabour codesPlatform WorkersSocial Security
