Kunal Shah Net Worth: व्हाट्सएप के नए बॉस बने कुणाल शाह! जानें कितनी है नेट वर्थ और कितनी मिलेगी सैलरी

फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा(Meta), भारतीय फिनटेक स्टार्टअप ‘क्रेड’ (Cred) में लगभग 900 मिलियन डॉलर (करीब 8,550 करोड़) का निवेश करने जा रही है. दोनों कंपनियों ने 22 जून को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की. इस बड़ी डील के तहत, क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह अब मेटा के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) के ग्लोबल CEO की भूमिका संभालेंगे.

इस ऐतिहासिक महाडील के बाद हर कोई जानना चाहता है कि दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप की कमान संभालने वाले इस भारतीय दिग्गज की खुद की जेब में कितना पैसा है? आइए जानते हैं कि कुणाल शाह के पास कुल कितनी संपत्ति है और वॉट्सऐप का बॉस बनने के बाद उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी.

कुणाल शाह ने साल 2018 में क्रेड की शुरुआत की थी. उनके वॉट्सऐप जाने के बाद अब क्रेड की कमान कंपनी में उनके ठीक बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर मौजूद मितेन संपत संभालेंगे.

कुणाल शाह की नेट वर्थ कितनी है?

कुणाल शाह की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 15,000 करोड़ (करीब $2 बिलियन) है. उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा CRED में उनकी हिस्सेदारी से आता है. असल में उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उस फिनटेक कंपनी के शेयर हैं जिसे उन्होंने शुरू किया था. मेटा के हालिया बड़े निवेश के बाद, CRED की मार्केट वैल्यूएशन लगभग 43,239 करोड़ आंकी गई है.

WhatsApp का CEO बनने के बाद कुणाल शाह की सैलरी?

CEO के तौर पर कुणाल शाह की सैलरी के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि मेटा ने उनकी नियुक्ति की घोषणा आज ही की है. हालांकि, अनुमान बताते हैं कि मेटा जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों में CEO का औसत सालाना पैकेज $222,000 से $450,000 के बीच होता है यानी भारतीय मुद्रा में सालाना लगभग 2 करोड़ से 4 करोड़. फिर भी, मेटा या गूगल जैसी MNCs में CEO अक्सर कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी रखते हैं, जिससे पारंपरिक सैलरी की जरूरत नहीं पड़ती.

मार्क जुकरबर्ग और WhatsApp के को-फाउंडर जान कौम जैसी हस्तियों ने अपनी सैलरी नाममात्र के लिए एक डॉलर तय की थी. चूंकि कुणाल शाह मेटा की ग्लोबल लीडरशिप टीम में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के अलाउंस और परफॉर्मेंस-बेस्ड बोनस मिलेंगे, जो उनकी बेस सैलरी से कहीं ज़्यादा होंगे.