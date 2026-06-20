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Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड के बड़े फायदे! हर किसान को क्यों लेना चाहिए KCC?

KCC Benifits: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारत सरकार की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाओं में से एक है.

By: Heena Khan | Published: June 20, 2026 9:05:08 AM IST

kisan credit card
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KCC Benifits: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारत सरकार की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाओं में से एक है. अगस्त 1998 में शुरू की गई इस योजना को R. V. गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने तैयार किया था. तब से, यह देश भर के किसानों को किफायती, समय पर और लचीला कर्ज उपलब्ध कराने का एक अहम जरिया बन गई है.

RBI का बड़ा कदम 

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियों पर स्टेकहोल्डर्स की राय मानने के बाद, उसने संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) निर्देशों को लागू करने की तारीख़ को छह महीने आगे बढ़ा दिया है. अब ये निर्देश 1 जुलाई, 2026 के बजाय 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे. सेंट्रल बैंक ने यह भी कहा कि 1 जनवरी, 2027 से पहले मंज़ूर किए गए KCC लोन, मैच्योरिटी या अगले रिन्यूअल तक मौजूदा KCC गाइडलाइंस के तहत ही चलते रहेंगे.

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RBI ने फ़सल सीज़न की परिभाषा को मौजूदा इनकम-रिकग्निशन और एसेट-क्लासिफ़िकेशन नियमों के अनुरूप बनाने के सुझावों को मान लिया है. साथ ही, निर्देशों में ज़िला स्तरीय तकनीकी समितियों (DLTCs) का ज़िक्र किया गया है और इस फ़्रेमवर्क के तहत टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों की एक सांकेतिक सूची भी शामिल की गई है.

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता

KCC योजना में ग्रामीण इलाकों के कई तरह के उधारकर्ता शामिल हैं. पात्रता के नियम इस प्रकार हैं:

व्यक्तिगत किसान – ज़मीन के मालिक किसान.
संयुक्त उधारकर्ता – खेती के काम में लगे परिवार.
किरायेदार किसान – जो लीज़ पर ली गई ज़मीन पर खेती करते हैं.
मौखिक पट्टेदार और बटाईदार – वे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, लेकिन वे हिस्सेदारी के आधार पर खेती करते हैं.
किसानों के समूह – स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त दायित्व समूह (JLGs), जिनमें किरायेदार किसान और बटाईदार भी शामिल हैं.

छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ किरायेदार किसानों को भी शामिल करके, यह योजना सभी के लिए क्रेडिट की सुविधा सुनिश्चित करती है.

KCC योजना के फ़ायदे 

आसानी से क्रेडिट मिलना – आसान प्रक्रिया और लोन चुकाने में लचीलापन.
कई तरह से इस्तेमाल – फंड का इस्तेमाल फ़सल उत्पादन, कटाई के बाद की ज़रूरतों, घरेलू खर्च, मार्केटिंग और खेती से जुड़े अन्य कामों के लिए किया जा सकता है.
कम ब्याज दरें – सब्सिडी और इंसेंटिव के साथ, किसानों को सिर्फ़ 4% ब्याज पर लोन मिलता है.
बीमा कवरेज – फ़सलों को प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) जैसी योजनाओं के तहत कवर किया जाता है, साथ ही PAIS और एसेट इंश्योरेंस भी मिलता है.
लेन-देन में आसानी – KCC कार्ड ATM, PoS मशीनों और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते हैं.
लंबे समय तक मदद – ज़मीन के विकास, सिंचाई और खेती में मशीनों के इस्तेमाल के लिए क्रेडिट.
साहूकारों पर निर्भरता कम होना – किसानों को सही दरों पर संस्थागत क्रेडिट मिलता है, जिससे उनका शोषण कम होता है.
वित्तीय समावेशन – किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और SHGs भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं.
लचीले तरीके से पैसे निकालना – मौसम और खेती की ज़रूरतों के हिसाब से क्रेडिट निकाला जा सकता है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा – किसानों के पास ज़्यादा नकदी होने से ग्रामीण मांग बढ़ती है और पूरा कृषि इकोसिस्टम मज़बूत होता है.

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