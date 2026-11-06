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Khari Baoli: एक खारी ‘बावली’ कैसे मिठास में हो गई तब्दील, दीवाली त्योहार से क्या है इसका खास कनेक्शन?

Khari Baoli: पुरानी दिल्ली में मौजूद खारी बावली को एशिया के सबसे बड़े थोक मसाला बाज़ार के रूप में जाना जाता है. 17वीं सदी से चली आ रही यह जगह मसालों, मेवों, जड़ी-बूटियों और सूखे सामानों का एक जीवंत व्यापारिक केंद्र है.

By: JP Yadav | Published: November 6, 2026 11:46:56 AM IST

Khari Baoli: एक खारी 'बावली' कैसे मिठास में हो गई तब्दील, दीवाली त्योहार से क्या है इसका खास कनेक्शन?
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Khari Baoli: पुरानी दिल्ली में मौजूद खारी बावली (Khari Baoli) देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा थोक मसालों और सूखे मेवों (ड्राई फ्रूट्स) के बाजारों के लिए मशहूर है. नाम भले ही खारी बावली हो, लेकिन यहां की ‘मिठास’ के क्या कहने. प्रीमियम क्वालिटी के सूखे मेवों (जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, अंजीर) और खट्टे-मीठे आम पापड़ जैसी चीजें खरीदने के लिए देशभर से लोग खारी बावली आते हैं. पुरानी दिल्ली की खारी बावली एशिया की सबसे बड़ी थोक मसाला मंडी होने के साथ-साथ 17वीं सदी से चला आ रहा एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यापार केंद्र है. दीवाली त्योहार से महीने पहले अन्य राज्यों से आकर लोग यहां पर मसालों के अलाा ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी करते हैं. 

किन चीजों के लिए है मशहूर

खारी बावली को सूखे मेवों के लिए जाना जाता है. लोग यहां पर बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश और अन्य सूखे मेवे खरीदने के लिए आते हैं. इसके साथ ही लाल मिर्च, हल्दी, हरी इलायची, काली मिर्च, स्टार एनीस (चक्र फूल) और कश्मीरी केसर के बड़े-बड़े ढेर लोगों को दूर से ही लुभाते हैं. थोक में चाय पत्ती, चावल, दालें, जड़ी-बूटियां और पारंपरिक आयुर्वेदिक सामग्री भी यहां पर मिलती है.  

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कैसे पड़ा खारी बावली नाम

पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पश्चिमी छोर के पास फतेहपुरी मस्जिद से सटा हुआ इलाका खारी बावली है. इसके नाम के पीछे रोचक पहलू है. कहा जाता है कि  इसका नाम मुगल काल की एक खारे पानी (खारी) वाली बावड़ी (बावली) के नाम पर पड़ा है. भले ही यह अब ड्राई फ्रूट्स और मसालों के लिए मशहूर हो, लेकिन अब भी खारी बावली ही है. इतिहासकारों की मानें तो यहां पर कभी सिर्फ एक बावली (सीढ़ीदार कुआं) हुआ करती थी. धीरे-धीरे यहां पर बाजार लगना शुरू हुआ. 17वीं सदी में जब दिल्ली में खारी बावली बाज़ार की शुरुआत हुई, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सदियों बाद यह बाज़ार इतना विशाल हो जाएगा. सदियों बाद खारी बावली अब एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार बन चुकी है.

बाजार कब रहता है बंद

सामान्य तौर पर खारी बावली बाजार सोमवार से शनिवार तक खुला रहता है, जबकि रविवार को बंद रहता है. यह चलन सदियों से है. 

कब हुई शुरुआत?

इतिहासकारों की मानें तो  1650 में खारी बावली की शुरुआत हुई थी. 1650 के दशक में तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां की 5 पत्नियों में से एक ने इस बाज़ार का निर्माण करवाया था. उस जगह पर तब एक खारे पानी की बावली थी, जिसके कारण इसका नाम ‘खारी बावली’ पड़ा. इसका अर्थ है ‘खारे पानी की बावली’. हालांकि, अब लोग वहां जाकर उस बावली को ढूंढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि वह अब मौजूद नहीं है. यह बाज़ार बहुत पुराना है. यहां कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जिन्हें एक ही परिवार की 10वीं से 12वीं पीढ़ी चला रही है. यहां देश-विदेश से व्यापारी मसाले खरीदने आते हैं.

Tags: delhi newshome-hero-pos-3Khari Baoli
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