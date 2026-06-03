Home > व्यापार > Khan Sir Net worth: जब खान सर ने ठुकराया था 107 करोड़ का ऑफर, आज लाखों छात्रों की हैं धड़कन; शिक्षक की नेटवर्थ जान उड़ेंगे होश

Khan Sir Net worth: जब खान सर ने ठुकराया था 107 करोड़ का ऑफर, आज लाखों छात्रों की हैं धड़कन; शिक्षक की नेटवर्थ जान उड़ेंगे होश

Khan Sir Networth: खान सर वो नाम है जो आज बच्चे-बच्चे के दिल में बस्ता है. लाखों यूवा खान सर से शिक्षा हासिल करते हैं. लेकिन शिक्षा के गुरु खान सर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो काफी हैरान कर देने वाला है.

By: Heena Khan | Published: June 3, 2026 6:16:09 AM IST

Khan Sir Net Worth
Khan Sir Net Worth


Khan Sir Networth: खान सर वो नाम है जो आज बच्चे-बच्चे के दिल में बस्ता है. लाखों यूवा खान सर से शिक्षा हासिल करते हैं. लेकिन शिक्षा के गुरु खान सर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो काफी हैरान कर देने वाला है. दरअसल, मंगलवार को पटना में मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी की एक घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने घटना से जुड़े हालात की जांच शुरू कर दी है. बता दें कि ये गोलीबारी मुसल्लापुर हाट इलाके में हुई, जो बिहार की राजधानी का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र है और जहाँ खान सर का कोचिंग संस्थान स्थित है. 

खान सर का वर्चस्व 

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस घटना का संबंध इलाके में कोचिंग संस्थानों के संचालकों के बीच चल रही आपसी रंजिश से होने का संदेह है. सूत्रों ने बताया कि यह गोलीबारी खान सर के कोचिंग सेंटर और एक कोचिंग संस्थान के बीच वर्चस्व को लेकर चल रही लड़ाई का नतीजा हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक वो दिन भी था जब खान सर को 107 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था जो उन्होंने ठुकरा दिया था. इतना ही नहीं आज हम आपको बातएंगे कि उनकी नेटवर्थ कितनी है.

You Might Be Interested In

जब खान सर को आया 107 करोड़ का ऑफर 

बता दें कि आज उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली ऑनलाइन शिक्षकों में से एक माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब खान सर ने 107 करोड़ रुपये का एक चौंकाने वाला ऑफर ठुकरा दिया था. एक बार उन्होंने  ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में शामिल होने के दौरान, जीवन बदलने वाले ऑफर और उन निजी संघर्षों के बारे में बात की, जिन्होंने उनके इस फैसले को आकार दिया.

आर्थिक तंगी से भरा बचपन

शो में बात करते हुए, खान सर ने अपने छात्र जीवन को याद किया और बताया था कि कैसे बेहतर शिक्षा अक्सर एक दूर का सपना लगती थी. उन्होंने बताया कि उनके युवा दिनों में, कोटा जैसे शिक्षा केंद्रों में पढ़ाई करना कई लोगों का सपना होता था, लेकिन आर्थिक सीमाओं की वजह से ये सपना उनकी पहुँच से बाहर ही रहता था. उन्होंने यह भी कहा कि आज भी, बड़ी संख्या में छात्र बुनियादी यात्रा खर्च, यहाँ तक कि आरक्षित ट्रेन टिकट का खर्च उठाने के लिए भी संघर्ष करते हैं.

Aaj Ka Rashifal 3 June 2026: बुधवार को बदल सकती है आपकी जिंदगी! इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत,पढ़ें 3 जून 2026 का पूरा राशिफल

क्यों ठुकराया इतना बड़ा ऑफर 

खान सर ने बताया कि जब उन्हें एक बेहतरीन कॉर्पोरेट नौकरी का प्रस्ताव मिला, तो वो अपने शुरुआती संघर्षों की यादों को भुला नहीं पाए. उन्होंने जो शारीरिक कष्ट सहे थे और अपने साथी छात्रों को जिन मुश्किलों का सामना करते देखा था, वो बातें उनके मन में ताज़ा थीं. उन्हें पूरा यकीन था कि आज भी अनगिनत युवा छात्र वैसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. इसी सोच ने उन्हें अपार निजी धन-दौलत कमाने के बजाय, सभी के लिए सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य पर अडिग रहने का फैसला लेने में मदद की.

नेट वर्थ और कमाई

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खान सर की नेट वर्थ के अनुमानों में काफी अंतर है. ये अनुमान 5 करोड़ रुपये से लेकर 20 करोड़ रुपये तक हैं. चूंकि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है और न ही कोई चुनावी हलफनामा दाखिल किया है, इसलिए उनकी कमाई का सटीक आंकड़ा अभी भी स्पष्ट नहीं है. कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार यह लगभग ₹5–6 करोड़ है, जबकि अन्य का अनुमान है कि यह ₹18 करोड़ या उससे अधिक हो सकता है.

Khan Sir Coaching: पोस्टर फाड़े, चली तबाड़तोड़ गोलियां… पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग

Tags: GK Newskhan sirKhan Sir Net Worth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘पहली बारिश’ के पानी में छिपे हैं ये ‘अमृत’ समान...

June 3, 2026

सुबह 9 बजे के पहले भूलकर भी न करें ये...

June 2, 2026

किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार उठाई IPL ट्रॉफी? देखें...

June 2, 2026

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026

5 जून को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 2, 2026

एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा...

June 2, 2026
Khan Sir Net worth: जब खान सर ने ठुकराया था 107 करोड़ का ऑफर, आज लाखों छात्रों की हैं धड़कन; शिक्षक की नेटवर्थ जान उड़ेंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Khan Sir Net worth: जब खान सर ने ठुकराया था 107 करोड़ का ऑफर, आज लाखों छात्रों की हैं धड़कन; शिक्षक की नेटवर्थ जान उड़ेंगे होश
Khan Sir Net worth: जब खान सर ने ठुकराया था 107 करोड़ का ऑफर, आज लाखों छात्रों की हैं धड़कन; शिक्षक की नेटवर्थ जान उड़ेंगे होश
Khan Sir Net worth: जब खान सर ने ठुकराया था 107 करोड़ का ऑफर, आज लाखों छात्रों की हैं धड़कन; शिक्षक की नेटवर्थ जान उड़ेंगे होश
Khan Sir Net worth: जब खान सर ने ठुकराया था 107 करोड़ का ऑफर, आज लाखों छात्रों की हैं धड़कन; शिक्षक की नेटवर्थ जान उड़ेंगे होश