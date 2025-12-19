Kerala Lottery Today: लॉटरी से करोड़पति बनने का मौका! ये फैसले बदल सकते हैं आपकी तकदीर

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को सुवर्ण केरलम SK-32 लॉटरी के नतीजे घोषित करने वाला है. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा। यह लॉटरी आकर्षक नकद पुरस्कार देती है, जिसमें पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये, दूसरा पुरस्कार 30 लाख रुपये और तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये है, जो कई विजेताओं के बीच बांटा जाएगा.

सुवर्ण केरलम SK-32 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

5348 5384 5438 5483

5834 5843 3548 3584

3458 3485 3854 3845

4538 4583 4358 4385

4853 4835 8534 8543

8354 8345 8453 8435

सुवर्ण केरलम SK-32 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.