Kerela Lottery Result Today: एक टिकट, एक किस्मत! पल भर में बदल सकती है ज़िंदगी, करोड़पति बनने का सुनहरा मौका

Kerela Lottery: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को सुवर्णा केरलम SK-35 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ दोपहर 3 बजे गोर्की भवन बेकरी जंक्शन के पास, तिरुवनंतपुरम में होगा.
SK-35 लॉटरी में आकर्षक कैश प्राइज़ मिलते हैं जिसमें पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख है.
पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ अधिकृत अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा.
केरल लॉटरी प्राइज मनी का दावा कैसे करें?
जीतने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबरों को केरल सरकार के गजट में पब्लिश ऑफिशियल नतीजों से क्रॉस-चेक करें. अगर आपका टिकट नंबर जीतने वाली लिस्ट से मैच करता है तो आप अपना इनाम केरल लॉटरी ऑफिस, गोर्की भवन के पास, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में क्लेम कर सकते हैं.
सुवर्णा केरलम SK-35 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.