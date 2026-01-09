Kerela Lottery Result Today: एक टिकट, एक किस्मत! पल भर में बदल सकती है ज़िंदगी, करोड़पति बनने का सुनहरा मौका

Kerela Lottery: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को सुवर्णा केरलम SK-35 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ दोपहर 3 बजे गोर्की भवन बेकरी जंक्शन के पास, तिरुवनंतपुरम में होगा.

केरल लॉटरी प्राइज मनी का दावा कैसे करें?

जीतने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबरों को केरल सरकार के गजट में पब्लिश ऑफिशियल नतीजों से क्रॉस-चेक करें. अगर आपका टिकट नंबर जीतने वाली लिस्ट से मैच करता है तो आप अपना इनाम केरल लॉटरी ऑफिस, गोर्की भवन के पास, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में क्लेम कर सकते हैं.

सुवर्णा केरलम SK-35 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.