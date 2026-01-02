Kerela Lottery Today: रातों-रात बन सकते हैं करोड़पति, लॉटरी खोल सकती है किस्मत के दरवाजे

Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शुक्रवार 2 जनवरी को सुवर्णा केरलम SK-34 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में लगभग 3 बजे होगा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जजों की देखरेख में होगा.

पार्टिसिपेंट्स के पास बड़े कैश प्राइज़ जीतने का मौका है, जिसमें पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख शामिल है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.

सुवर्णा केरलम SK-34 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

0713 0731 0173 0137

0371 0317 7013 7031

7103 7130 7301 7310

1073 1037 1703 1730

1307 1370 3071 3017

3701 3710 3107 3170

सुवर्णा केरलम SK-34 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.