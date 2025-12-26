Home > व्यापार > Kerala Lottery Today: एक टिकट, करोड़ों की बारिश! किस्मत का चौंकाने वाला करिश्मा

ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.

By: Anshika thakur | Published: December 26, 2025 10:29:55 AM IST

Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result Today


Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025 को सुवर्णा केरलम SK 33 लॉटरी ड्रॉ के नतीजे घोषित करने वाला है. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.
लॉटरी में शानदार कैश प्राइज़ मिलते हैं, जिसमें पहला प्राइज़ 1 करोड़ रुपये, दूसरा प्राइज़ 30 लाख रुपये और तीसरा प्राइज़ 5 लाख रुपये है. निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में लाइव किया जाएगा.

सुवर्णा केरलम SK 33 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

5709 5790 5079 5097

5970 5907 7509 7590

7059 7095 7950 7905

0579 0597 0759 0795

0957 0975 9570 9507

9750 9705 9057 9075

सुवर्णा केरलम SK 33 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

