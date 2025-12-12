Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे

Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी के रिज़ल्ट अनाउंस करेगा. ड्रॉ दोपहर 3 PM बजे होगा और तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. पार्टिसिपेंट्स के पास शानदार कैश प्राइज़ जीतने का मौका है, जिसमें ₹1 करोड़ का पहला प्राइज़, ₹30 लाख का दूसरा प्राइज़ और ₹5 लाख का तीसरा प्राइज़ शामिल है, जिसे कई विनर्स में बांटा जाएगा.

सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

6817 6871 6187 6178 6781 6718 8617 8671

8167 8176 8761 8716 1687 1678 1867 1876 1768 1786 7681 7618 7861 7816 7168 7186

सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें