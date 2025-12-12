Home > व्यापार > Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे

Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे

पार्टिसिपेंट्स के पास शानदार कैश प्राइज़ जीतने का मौका है, जिसमें ₹1 करोड़ का पहला प्राइज़, ₹30 लाख का दूसरा प्राइज़ और ₹5 लाख का तीसरा प्राइज़ शामिल है, जिसे कई विनर्स में बांटा जाएगा.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 12, 2025 3:31:35 PM IST

Kerala State Lottery
Kerala State Lottery


Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी के रिज़ल्ट अनाउंस करेगा. ड्रॉ दोपहर 3 PM बजे होगा और तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. पार्टिसिपेंट्स के पास शानदार कैश प्राइज़ जीतने का मौका है, जिसमें ₹1 करोड़ का पहला प्राइज़, ₹30 लाख का दूसरा प्राइज़ और ₹5 लाख का तीसरा प्राइज़ शामिल है, जिसे कई विनर्स में बांटा जाएगा.

सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

6817 6871 6187 6178

6781 6718 8617 8671

8167 8176 8761 8716

1687 1678 1867 1876

1768 1786 7681 7618

7861 7816 7168 7186

सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज 

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000  रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी  से पहले जरूर जानें ये अहम बातें 

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

Tags: kerala state lotteryLottery ResultSuvarna Keralam ResultSuvarna Keralam SK-31
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे
Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे
Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे
Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे