Kerala Lottery Today: बनना है करोड़पति? ये स्मार्ट रास्ते दिला सकते हैं बड़े फायदे

Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी के रिज़ल्ट अनाउंस करेगा. ड्रॉ दोपहर 3 PM बजे होगा और तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. पार्टिसिपेंट्स के पास शानदार कैश प्राइज़ जीतने का मौका है, जिसमें ₹1 करोड़ का पहला प्राइज़, ₹30 लाख का दूसरा प्राइज़ और ₹5 लाख का तीसरा प्राइज़ शामिल है, जिसे कई विनर्स में बांटा जाएगा.
सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
6817 6871 6187 6178
6781 6718 8617 8671
8167 8176 8761 8716
1687 1678 1867 1876
1768 1786 7681 7618
7861 7816 7168 7186
सुवर्ण केरलम SK-31 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.