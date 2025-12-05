Kerala Lottery Result Today: करोड़पति बनने का सुनहरा मौका! अब 1 करोड़ जीतना हो सकता है बिल्कुल आसान

Kerala Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी डिपार्टमेंट शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को सुवर्णा केरलम SK-30 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. इसमें हिस्सा लेने वालों के पास बड़े कैश प्राइज जीतने का मौका है, जिसमें पहला प्राइज ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज ₹30 लाख और तीसरा प्राइज ₹5 लाख है जो कई विनर्स के बीच बांटा जाएगा. निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ड्रॉ की देखरेख अधिकारियों का एक इंडिपेंडेंट पैनल करेगा.

सुवर्णा केरलम SK-30 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

5216 5261 5126 5162

5621 5612 2516 2561

2156 2165 2651 2615

1526 1562 1256 1265

1652 1625 6521 6512

6251 6215 6152 612

सुवर्णा केरलम SK-30 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता