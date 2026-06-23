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Kerela Lottery Result Today: किस्मत ने दिया साथ या समझदारी ने दिखाया कमाल? एक फैसले ने रातों-रात बना दिया करोड़पति

Kerela Lottery Result Today: इस लॉटरी में आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें ₹1 करोड़ का पहला पुरस्कार, ₹30 लाख का दूसरा पुरस्कार और ₹5 लाख का तीसरा पुरस्कार शामिल है. निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में लाइव आयोजित किया जाएगा.

By: Anshika thakur | Published: June 23, 2026 9:57:55 AM IST

आज का केरल लॉटरी का नतीजा
आज का केरल लॉटरी का नतीजा


Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग मंगलवार 23 जून 2026 को ‘स्त्री शक्ति SS-525’ लॉटरी ड्रॉ के नतीजे घोषित करेगा. यह ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में आयोजित किया जाएगा.
 
इस लॉटरी में आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें ₹1 करोड़ का पहला पुरस्कार, ₹30 लाख का दूसरा पुरस्कार और ₹5 लाख का तीसरा पुरस्कार शामिल है. निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में लाइव आयोजित किया जाएगा.
 

स्त्री शक्ति SS-525 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

 
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
 
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
 
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
 
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
 
चौथा Prize – 5,000 रुपये
 
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
 
छठा Prize – 1,000 रुपये
 
सातवां Prize – 500 रुपये
 
आठवां Prize – 200 रुपये
 
नौवां Prize – 100 रुपये
 

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

 
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

Sthree Sakthi SS-525 लॉटरी के नतीजों की पुष्टि कैसे करें

 
विजेताओं को Sthree Sakthi SS-525 लॉटरी के नतीजों की पुष्टि केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट (keralalottery.info) पर प्रकाशित आधिकारिक नतीजों से करनी चाहिए.
खिलाड़ी नतीजों की पुष्टि करने के लिए केरल सरकार के गजट ऑफिस भी जा सकते हैं. अगर टिकट नंबर मैच करता है तो तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में स्थित केरल लॉटरी ऑफिस में इनाम का दावा किया जा सकता है.

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