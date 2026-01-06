Home > व्यापार > Kerela Lottery Result Today: एक टिकट, और बदल जाएगी जिंदगी! करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

By: Anshika thakur | Published: January 6, 2026 10:54:15 AM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग मंगलवार 6 जनवरी को स्त्री शक्ति SS-501 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा.

पार्टिसिपेंट्स के पास आकर्षक कैश प्राइज़ जीतने का मौका है जिसमें पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख शामिल है. पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ एक अधिकृत पैनल की देखरेख में आयोजित किया जाएगा.

स्त्री शक्ति SS-501 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

9201 9210 9021 9012

9120 9102 2901 2910

2091 2019 2190 2109

0921 0912 0291 0219

0192 0129 1920 1902

1290 1209 1092 1029

स्त्री शक्ति SS-501 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

