Home > व्यापार > Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति

Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति

ड्रॉ दोपहर करीब 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख निष्पक्ष जज करेंगे.

By: Anshika thakur | Published: December 30, 2025 11:16:08 AM IST

Kerela Lottery
Kerela Lottery


Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग मंगलवार, 30 दिसंबर को स्त्री शक्ति SS-500 लॉटरी के नतीजे जारी करेगा. ड्रॉ दोपहर करीब 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख निष्पक्ष जज करेंगे. प्रतिभागी बड़े नकद इनाम जीत सकते हैं, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये शामिल है.

स्त्री शक्ति SS-500 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

You Might Be Interested In

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

You Might Be Interested In

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

केरल लॉटरी प्राइज मनी कैसे क्लेम करें?

जीतने वालों को सबसे पहले केरल सरकार के गजट में पब्लिश ऑफिशियल नतीजों से अपने टिकट नंबर को वेरिफाई करना होगा। अगर नंबर मिलते हैं, तो उन्हें अपना इनाम क्लेम करने के लिए तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास, गोर्की भवन में केरल लॉटरी ऑफिस जाना होगा।

अपना प्राइज मनी क्लेम करने के लिए, ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के अंदर तिरुवनंतपुरम में लॉटरी ऑफिस जाएं। अपना प्राइज मनी क्लेम करने के लिए, अपना जीता हुआ टिकट और कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं।

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

You Might Be Interested In
Tags: kerala lotteryKerala State Lottery DepartmentLottery ResultsSthree Shakthi SS-500Thiruvananthapuram Lottery Draw
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति
Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति
Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति
Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति