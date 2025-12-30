Kerela Lottery Today: लॉटरी का बड़ा दांव! सही वक्त और सही फैसला बना सकता है आपको करोड़पति

Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग मंगलवार, 30 दिसंबर को स्त्री शक्ति SS-500 लॉटरी के नतीजे जारी करेगा. ड्रॉ दोपहर करीब 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख निष्पक्ष जज करेंगे. प्रतिभागी बड़े नकद इनाम जीत सकते हैं, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये शामिल है.

स्त्री शक्ति SS-500 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

केरल लॉटरी प्राइज मनी कैसे क्लेम करें?

जीतने वालों को सबसे पहले केरल सरकार के गजट में पब्लिश ऑफिशियल नतीजों से अपने टिकट नंबर को वेरिफाई करना होगा। अगर नंबर मिलते हैं, तो उन्हें अपना इनाम क्लेम करने के लिए तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास, गोर्की भवन में केरल लॉटरी ऑफिस जाना होगा। अपना प्राइज मनी क्लेम करने के लिए, ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के अंदर तिरुवनंतपुरम में लॉटरी ऑफिस जाएं। अपना प्राइज मनी क्लेम करने के लिए, अपना जीता हुआ टिकट और कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं।

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.