Kerela Lottery Result Today: करोड़पति बनने का सपना आज हो सकता है सच! बस एक लॉटरी और पलट सकती है किस्मत

Kerala Lottery Today: केरल लॉटरी विभाग गुरुवार 2 जुलाई को ‘करुण्या प्लस KN-630’ लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. टॉप प्राइज जीतने वाले को ₹1 करोड़ मिलेंगे जबकि दूसरे और तीसरे प्राइज के तौर पर क्रमशः ₹30 लाख और ₹5 लाख दिए जाएंगे. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ड्रॉ जजों के एक स्वतंत्र पैनल की देखरेख में आयोजित किया जाएगा.

करुण्या प्लस KN-630 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

अपनी प्राइज मनी कैसे क्लेम करें?