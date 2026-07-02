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Kerela Lottery Result Today: करोड़पति बनने का सपना आज हो सकता है सच! बस एक लॉटरी और पलट सकती है किस्मत

Kerela Lottery Result Today: टॉप प्राइज जीतने वाले को ₹1 करोड़ मिलेंगे जबकि दूसरे और तीसरे प्राइज के तौर पर क्रमशः ₹30 लाख और ₹5 लाख दिए जाएंगे. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ड्रॉ जजों के एक स्वतंत्र पैनल की देखरेख में आयोजित किया जाएगा.

By: Anshika thakur | Published: July 2, 2026 2:21:39 PM IST

Kerala Lottery
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Kerala Lottery Today: केरल लॉटरी विभाग गुरुवार 2 जुलाई को ‘करुण्या प्लस KN-630’ लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. टॉप प्राइज जीतने वाले को ₹1 करोड़ मिलेंगे जबकि दूसरे और तीसरे प्राइज के तौर पर क्रमशः ₹30 लाख और ₹5 लाख दिए जाएंगे. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ड्रॉ जजों के एक स्वतंत्र पैनल की देखरेख में आयोजित किया जाएगा.
 

करुण्या प्लस KN-630 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

 
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
 
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
 
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
 
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
 
चौथा Prize – 5,000 रुपये
 
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
 
छठा Prize – 1,000 रुपये
 
सातवां Prize – 500 रुपये
 
आठवां Prize – 200 रुपये
 
नौवां Prize – 100 रुपये
 

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

 
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.
 

अपनी प्राइज मनी कैसे क्लेम करें?

 
पार्टिसिपेंट्स अपने टिकट नंबर को केरल गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश विनर्स की लिस्ट से मैच कर सकते हैं. अगर उनका नंबर मैच करता है तो वे संबंधित प्राइज क्लेम करने के हकदार हैं. विनर्स को रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिनों के अंदर तिरुवनंतपुरम में केरल लॉटरी ऑफिस जाकर अपना क्लेम सबमिट करना होगा. क्लेम प्रोसेस करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल लॉटरी टिकट और एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना जरूरी है.

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