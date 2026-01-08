Kerela Lottery Result Today: पल भर में पलट सकती है ज़िंदगी! एक टिकट से करोड़पति बनने का अवसर

Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज, गुरुवार, 8 जनवरी, 2026 को करुण्य प्लस KN-605 लॉटरी ड्रॉ के नतीजे घोषित करेगा. आधिकारिक ड्रॉ दोपहर 3 बजे होगा, और नतीजे कैटेगरी के हिसाब से जारी किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत टॉप प्राइज से होगी.

करुण्य प्लस केरल की लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी में से एक है, जिसमें ₹1 करोड़ का पहला इनाम और अलग-अलग प्राइज टियर में कई कैश इनाम मिलते हैं। पूरे राज्य में हजारों प्रतिभागी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

करुण्य प्लस KN-605 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

करुण्य प्लस KN-605 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये चौथा Prize – 5,000 रुपये पांचवां Prize – 2,000 रुपये छठा Prize – 1,000 रुपये सातवां Prize – 500 रुपये आठवां Prize – 200 रुपये नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.